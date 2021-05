Formel 1: Ex-FIA-Präsident Max Mosley (†81) ist tot

Trauer in der Formel 1-Welt!

Der ehemalige FIA-Präsident Max Mosley ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Das bestätigte dessen langjähriger Freund und Weggefährte Bernie Ecclestone der britischen BBC am Montag.

Formel 1: Trauer um Ex-FIA-Präsident Max Mosley

„Es ist wie der Verlust eines Familienmitglieds, wie der Verlust eines Bruders“, sagte der langjährige Formel-1-Promoter Ecclestone (90). 40 Jahre lang prägten die beiden Briten die Formel 1. Mosley, Sohn eines faschistischen Politikers, promovierter Physiker und Jurist, war Rennfahrer und Mitbegründer des Formel-1-Teams March, von 1993 bis 2009 stand er dem Automobil-Weltverband FIA vor.

Zu seinen Verdiensten gehörte die Verbesserung der Sicherheit in der Formel 1 nach dem schwarzen Wochenende von Imola 1994, an dem Ayrton Senna und Roland Ratzenberger tödlich verunglückten. Mosley schrieb den Teams vor, wie sie ihre Autos zu bauen hatten, und ließ eine Rennstrecke nach der anderen „entschärfen“.

Mosley, der wegen seiner Ausbildung in deutschen Internaten perfekt Deutsch sprach, war allerdings auch eine hochgradig umstrittene Figur. 2008 veröffentlichte das britische Boulevardblatt „News of the World“ ein Sadomaso-Video, das Mosley mit fünf Prostituierten in Nazi-Uniformen zeigte. Darauf folgten lange juristische Auseinandersetzungen mit dem Blatt und auch der Suchmaschine Google. (sid)