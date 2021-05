Formel 1: Überraschende Regel-Änderung! DAS könnte den Titelkampf entscheiden

Die Formel 1 Saison 2021 steht in den Startlöchern. Mick Schumacher, Sohn der deutschen Formel 1-Legende Michael Schumacher, gibt sein Debüt. Doch welche Piloten gehen außerdem an den Start? Wir stellen Dir alle Fahrer und Teams vor.

Mitten in der Saison gibt es in der Formel 1 eine plötzliche Regeländerung. Droht sie den Titelkampf zu entscheiden?

Die Formel 1 greift durch – die Regel-Änderung trifft vor allem Red Bull und Max Verstappen. Foto: imago images/Marco Canoniero

Die neue Regel gilt noch nicht am Wochenende beim Grand Prix in Monaco. Sie wird in der Formel 1 im Juni in Kraft treten. Sie trifft eigentlich nur ein Team: Red Bull Racing von Hamilton-Herausforderer Max Verstappen.

Formel 1 mit plötzlicher Regeländerung

Mit allen Mitteln versucht der Rennstall, den Silberpfeilen ebenbürtig zu sein. Jüngst kratzte Red Bull dabei offenbar einmal mehr an der Grenze des Erlaubten. Das rief den Motorsport-Weltverband auf den Plan.

Die FIA reagiert auch auf den Vorwurf von Lewis Hamilton selbst. „Sie haben einen biegsamen Flügel am Auto“, sagte der Serien-Weltmeister am Sky-Mikrofon in Barcelona und sorgte damit für Aufsehen. Biegsame oder bewegliche Teile sind an den Autos der Formel 1 nicht erlaubt – mit Ausnahme des aufklappbaren Heckflügels DRS.

Biegsamer Heckspoiler? FIA schärft Regelwerk nach

An eben diesem Flügel hat sich Red Bull aber wohl etwas einfallen lassen. Experten zufolge war es gelungen, den Heckspoiler so beweglich zu konstruieren, dass er sich bei hohen Geschwindigkeiten etwas flacher stellt, während er bei niedrigerem Tempo in den Kurven wieder etwas aufrichtet.

Die maximale Verformbarkeit der Teile ist strikt geregelt. Die Routine-Tests in Barcelona bestand der Red Bull. Dennoch blieben Zweifel: Führen die hohen Belastungen im Rennen zu mehr Biegung als bei den Tests und verschaffen Verstappen einen unlauteren Vorteil?

Hat Red Bull sich in der Formel 1 einen unerlaubten Vorteil verschafft? Foto: imago images/Laci Perenyi

Deshalb wurde die Regel bezüglich der Flexibilität von Teilen nun noch einmal deutlich nachgeschärft.

Ab dem Frankreich-GP am 15. Juni ist die maximale Biegsamkeit der Heckflügel deutlich genauer definiert. Hinzu kommen wesentlich peniblere Tests, bei denen die Kräfte bei der Überprüfung verdoppelt und auch TV-Bilder aus dem Rennen eingesetzt werden. Das berichtet das „Motorsport-Magazin“.

Ab 15. Juli null Toleranz

Eine kleine Galgenfrist bleibt den Teams. Bis zum 15. Juli gilt ein Toleranzbereich von 20 Prozent. Ab dann wird jede Abweichung bestraft.

Entscheidet die Regelverschärfung den Titelkampf der WM? Zumindest wird das Team Red Bull, das schon jetzt gegenüber Mercedes um Anschluss kämpft, wieder ein wenig ausgebremst.

