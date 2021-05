Sebastian Vettel gibt Einblick! Deshalb war er in Monaco so stark

Monaco. Zweimal Platz 15, zweimal Platz 13 – jetzt Fünfter und zum Fahrer des Rennens gewählt! Mit seinem starken Auftritt in Monaco meldete sich Sebastian Vettel am Sonntag zurück.

Der vierfache Formel 1-Weltmeister (2010-2013) landete beim Grand Prix von Monaco mit seinem Aston Martin sogar noch zwei Plätze vor Titelverteidiger Lewis Hamilton (7.). Am Sky-Mikrofon erkärte Sebastian Vettel, warum es an der Côte d'Azur so gut für ihn lief.

Sebastian Vettel mit starkem Auftritt in Monaco

Offenbar hatte das Aston-Martin-Team bereits eine positive Vorahnung. „Irgendwie wussten wir, dass man in Monaco vielleicht mehr rauholen kann als üblich“, meinte Vettel.

Vettel legte in Monaco ein starkes Rennen hin. Foto: picture alliance/empics/James Moy

Zudem kamen kleine Updates am Auto in Monaco zum Tragen. Vettel gesteht: „Das hat mit Sicherheit nicht geschadet.“



Das ist Sebastian Vettel:

Geboren am 3. Juli 1987 in Heppenheim.

Vettels Heimkartbahn war der Erftlandring. Dort hatte zuvor schon Michael Schumacher seine ersten Fahrversucheversuche im Motorsport gemacht.

2007 schaffte Vettel den Sprung in die Formel 1, wo er zunächst für BMW Sauber und Toro Rosso an den Start ging.

2009 folgte sein Wechsel zu Red Bull. Dort feierte er von 2010 bis 2013 vier WM-Titel in Serie.

2015 wechselte Vettel zu Ferrari. Mit der Scuderia blieb ihm der große Wurf jedoch verwehrt.

2021 fährt er für Aston Martin (ehemals Racing Point).



Doch ganz grundsätzlich scheint der 33-Jährige sich immer besser mit seinem neuen „Arbeitsgerät“ anzufreunden.

Vettel: „Das hat vielleicht den Unterschied gemacht“

„Wenn du rausfährst und direkt ein gutes Gefühl hast, dann kannst du darauf aufbauen“, so Vettel. „Ich war im ersten freien Training in den ersten 20 Minuten einer der Schnellsten und hab mich direkt sehr gut im Auto gefühlt.“

Ein Gefühl, dass über das ganze Wochenende anhielt: „Das hat vielleicht letzten Endes den Unterschied gemacht.“





In der WM-Gesamtwertung rückt Vettel mit zehn Punkten nun auf den elften Platz. Am 6. Juni steht in Baku dann das nächste Rennen an. (at)