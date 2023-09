Formel 1 – Singapur-GP im Live-Ticker: Hammer vor Rennstart! Fahrer fällt aus

Das legendäre Nachtrennen steht wieder an! Die Formel 1 ist an diesem Wochenende in Singapur zu Gast. Durch die Straßen des asiatischen Stadtstaates kämpfen die Star-Piloten am Sonntag (17. September) um den GP-Sieg gegen den fast schon unbesiegbaren Max Verstappen.

Doch ausgerechnet beim Singapur-GP hat der Formel-1-Weltmeister aktuell große Sorgen. Können die anderen Fahrer das ausnutzen oder holt sich Verstappen seinen 11. Sieg in Folge?

Formel 1 – Singapur-GP im Live-Ticker

Die beiden Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Carlos Sainz lauern schon auf ihre Chance. Aber auch Mercedes mit Lewis Hamilton und George Russell wollen endlich den ersten Sieg in dieser Formel-1-Saison. Was wird der einzige deutsche Pilot Nico Hülkenberg machen? Wir halten dich in unserem Live-Ticker zum Singapur-GP der Formel 1 auf dem Laufenden!

Formel 1 – Singapur-GP: Startaufstellung

Sainz (Ferrari) Russell (Mercedes) Leclerc (Ferrari) Norris (McLaren) Hamilton (Mercedes) Magnussen (Haas) Alonso (Aston Martin) Ocon (Alpine) Hülkenberg (Haas) Lawson (AlphaTauri) Verstappen (Red Bull) Gasly (Alpine) Perez (Red Bull) Albon (Williams) Tsunoda (AlphaTauri) Bottas (Alfa Romeo) Piastri (McLaren) Sargeant (Williams) Zhou (Alfa Romeo)

Geht nicht an den Start: Stroll (Aston Martin)

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

13.26 Uhr: Ein besonderes Auge wird heute auch auf Liam Lawson gerichtet sein. Der Rookie begeistert als Ersatzmann für den verletzen Daniel Ricciardo und könnte heute seine ersten Punkte einfahren.

12.42 Uhr: In der Formel 1 bahnt sich derweil ein echter Hammer an. Am Rande des Singapur kommen Gerüchte über den Einstieg eines deutschen Unternehmens auf. Um wen es sich dabei handelt, erfährst du hier!

11.40 Uhr: Werfen wir einen Blick auf die Wettervorhersage: Aktuell sieht es nicht nach Regen aus. Es ist trocken, die Sonne scheint und die Temperaturen kratzen an den 30 Grad.

09.32 Uhr: Bittere Nachrichten für Lance Stroll und Aston Martin. Der Kanadier wird nach seinem Unfall heute im Rennen nicht an den Start gehen. Er habe immer noch Schmerzen, heißt es von Aston Martin.

Sonntag, 17. September, 09.01 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen! Heute steht der Große Preis von Singapur an. Um 14 Uhr starten die Motoren.

19.55 Uhr: Glück für Verstappen! Der Niederländer kommt ohne eine Strafe davon. Für den ersten Zwischenfall in der Boxengasse erhält der Red-Bull-Star eine Verwarnung, für den zweiten Vorfall zwischen Kurve 17 und 18 sogar einen Freispruch. Am wohl kuriosesten: Auch der Zwischenfall in Q2, als Yuki Tsunoda auf einer schnellen Runde von Verstappen geblockt wurde, endet nur mit einer Verwarnung.

16.49 Uhr: Mit Platz elf darf Verstappen bislang noch nicht rechnen. Es droht ihm weiterhin eine Gridstrafe. Es ist also gut möglich, dass der Niederländer noch weiter hinten starten wird (Mehr zum Wochenend-Desaster von Red Bull).

Q3/16.30 Uhr: Pole Position für Carlos Sainz! Der Ferrari-Pilot vor Russell und Leclerc. Hülkenberg wird Neunter.

Q3/16.24 Uhr: Es wird wohl ein Zweikampf zwischen Ferrari und Mercedes um die Pole-Position. Aber auch Norris fährt vorne bislang gut mit.

Q3/16.17 Uhr: Los geht’s. Wer holt sich die Pole Position?

Q2/16.12 Uhr: Große Freude dagegen bei Haas. Hülkenberg und Magnussen schaffen es in die Top 10!

Q2/16.09 Uhr: Verstappen ist raus! Der Niederländer scheitert im Q2 und ist nur Elfter. Auch Gasly, Perez, Albon und Tsunoda schaffen es nicht. Was für ein Hammer!

Q2/16.04 Uhr: Nächster Aufreger um Verstappen! Der Red-Bull-Pilot behindert Tsunoda, der angerast auf einer schnellen Runde kommt. Der Japaner regt sich tierisch auf und die Rennleitung kündigt an, auch diese Situation zu untersuchen. Verstappen droht hier womöglich eine Strafe!

Q2/16.02 Uhr: Die bislang schnellste Zeit hat Russell vor Alonso und Sainz. Noch knapp fünf Minuten hier in Q2.

Q2/15.53 Uhr: Jetzt geht es weiter! Die Piloten haben 15 Minuten Zeit, um sich für das Q3 zu qualifizieren.

Q2/15.48 Uhr: Die Bande auf der Strecke wird weiterhin repariert. So bleibt es ruhig auf der Strecke. Wann das Q2 weitergeht, ist weiterhin unklar.

Q2/15.38 Uhr: Es dauert hier noch, bis weitergefahren werden kann. Währenddessen droht Verstappen ärger. Nach der Qualifikation wird der Niederländer eventuell eine Untersuchung drohen. Der Red-Bull-Star hatte bei der Ausfahrt aus der Boxenstraße eine lange Standzeit und die hinter ihm wartenden Fahrer behindert.

Q2/15.28 Uhr: Bevor es hier mit Q2 weitergeht, muss noch die Strecke etwas gereinigt werden.

Q1/15.22 Uhr: Stroll kommt aus dem Auto raus. und gibt Entwarnung. „I’m alright“, sagt er. Für den Aston-Martin-Pilot ist die Quali zu Ende genauso wie für Zhou, Sargeant, Piastri und Bottas.

Q1/15.21 Uhr: Rote Flagge! Die Zeit ist vorbei und Stroll kracht heftig in die Bande. Das sah echt übel aus. Hoffentlich geht es dem Kanadier gut.

Q1/15.09 Uhr: Russell hat bislang die schnellste Zeit vor Leclerc und Norris. Verstappen ist aktuell Sechster. Ganz hinten sind die Abstände sehr knapp. Das wird gleich richtig spannend zum Schluss.

Q1/15 Uhr: Und los geht’s! Welche fünf Fahrer fliegen hier direkt raus?

14.45 Uhr: Wie wird das Wetter? Für dieses Wochenende sind immer wieder Schauer und für den Sonntag sogar Gewitter angesagt. Aktuell ist es aber noch trocken. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 20 bis 30 Prozent.

14.34 Uhr: In weniger als 30 Minuten geht es los. Wie lief das Wochenende bislang für Nico Hülkenberg? Im 1. Training auf Platz elf, danach auf Platz 17 und heute in der 3. Session wurde er Neunter. Ist etwa auch eine Top-10-Platzierung heute drin?

14.20 Uhr: Bittere Nachrichten vor dem Rennen für die Fans! Als das Rennwochenende am Freitag startete, trauten viele Fans jedoch ihren Augen nicht. Singapur hat einen seiner absoluten Höhepunkte einfach aus dem Kurs radiert. 2023 bleibt der legendäre Bay Grandstand dunkel und leer. Danach wird er abgerissen. Aber warum? Hier mehr dazu.

13.37 Uhr: Wo gibt es die Qualifikation zu sehen? Alle Infos dazu gibt es hier.

12.18 Uhr: Heute um 15 Uhr steht die Quali an. Schafft es Verstappen – trotz der großen Probleme – doch noch auf die Pole-Position? Die anderen Piloten wollen allerdings endlich die Siegesserie des Red-Bull-Stars beenden.

11.45 Uhr: Endet die Serie in Singapur? Jede Woche holt sich Max Verstappen den Sieg und auch oft die Pole-Position. Doch in Singapur hat der Niederländer große Probleme. Im 1. Training waren beide Ferrari-Piloten schneller. Im 2. Training war Verstappen sogar nur Achter. Auch in der dritten Session reichte es nur für die viertschnellste Zeit, weshalb eine erneute Pole für den zweifachen Weltmeister in ernsthafter Gefahr ist.

10.10 Uhr: Bevor wir auf das kommende Rennen schauen, werfen wir noch einen Blick zurück auf das vergangene Wochenende. In Monza fuhr Max Verstappen seinen zehnten Sieg in Folge ein – ein absoluter Rekord in der Motorsport-Königsklasse. Das Rennen gibt’s hier zum Nachlesen!

Samstag, 16. September, 09.21 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen! Das nächste Rennen steht an. Die Formel 1 ist an diesem Wochenende zu Gast in Singapur auf der legendären Nachtstrecke. Wir halten dich über die neusten Entwicklungen auf dem Laufenden.