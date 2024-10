Formel 1: Kostet der FIA-Krach Verstappen den Titel? Experte mit düsterer Prognose

Max Verstappen kämpft aktuell an mehreren Fronten. Da wäre zum einen der Titelkampf in der Formel 1. Lando Norris setzt dem Dreifach-Champ immer weiter zu. Was auch daran liegt, dass Verstappen sich seit Monaten mit einem Auto herumschlagen muss, das ihm nicht mehr so gehorcht, wie er es will.

Und dann wäre da noch der neueste Nebenschauplatz. Max Verstappen hat sich dazu entschieden, es mit dem Weltverband FIA aufzunehmen. Dafür bekam der Formel-1-Star bereits die erste Strafe. Ein Ex-Weltmeister prophezeit, dass die Folgen noch viel schlimmer sein könnten.

Formel 1: Verstappen bestraft

Was war passiert? Seit einiger Zeit stößt sich die FIA daran, wenn die Fahrer im Teamfunk oder den Pressekonferenzen unangemessene Wörter benutzen. Man sorgt sich offenbar um die Außendarstellung. Doch eine allgemeine Ermahnung reichte bei Max Verstappen einfach nicht aus.

Während einer Pressekonferenz beschwerte er sich derartig über sein Auto, dass er es als „fucked“ bezeichnete. Das gefiel dem Weltverband gar nicht. So bekam der Niederländer am Rande des Formel-1-Wochenendes in Singapur für seine unflätige Sprache als Strafe gemeinnützige Arbeit aufgebrummt. „Das ist kein Weg, den ich in diesem Sport weitergehen will“, sagte der amtierende Weltmeister kurz darauf.

Rosberg schickt Warnung an Verstappen

Wenn es darum geht, seine Unzufriedenheit auszudrücken, ist Verstappen wahrlich kein Kind von Traurigkeit. Schon öfter deutete er an, dass er die Rennserie verlassen werde, wenn die aktuelle Entwicklung so weitergeht. Vor seinem Zwist mit der FIA wird Verstappen nun auch von Ex-Weltmeister Nico Rosberg gewarnt.

Der Ex-Mercedes-Pilot befürchtet, dass Verstappen seine Prioritäten falsch setzen könnte. „Also wenn ich jetzt um die Weltmeisterschaft kämpfen würde, ob ich da jetzt so viel Energie in das Thema reinstecken würde, weiß ich nicht„, grübelt Roseberg. „Das ist schon ein bisschen eine Ablenkung“, mahnt er. Seine These ist klar: Lenkt sich Verstappen mit der FIA zu sehr ab, könnte ihn das letztlich sogar die Weltmeisterschaft auf der Strecke kosten.

Ähnlich sieht es auch Ex-Pilot und „Sky“-Experte Timo Glock. Wenn man um die WM kämpfe, habe man genügend Druck. Die zusätzlichen Streitereien würden nur unnötig Energie kosten.

Formel 1: Was macht der Dickkopf?

Warnungen, die Verstappen vermutlich in den Wind blasen wird. Der Niederländer kann bisweilen dickköpfig sein, wenn er auf seine Ansichten beharrt. Ob er sich künftig sprachlich zurückhält, um weitere Strafen zu vermeiden, bleibt abzuwarten.