Formel 1: Verstappen und Red Bull sind entsetzt – jetzt bahnt sich ein Hammer an

Fast wöchentlich holt er sich die Pole-Position und nach dem Rennen steht er dann ganz oben auf dem Podium. Max Verstappen ist in dieser Formel-1-Saison eigentlich nicht zu schlagen. Eigentlich.

Eine Siegesserie von elf Rennen in Folge droht zu reißen! Das Wochenende in Singapur ist für den zweifachen Formel-1-Weltmeister bislang eines zum Vergessen. Jetzt bahnt sich in der Motorsport-Königsklasse ein Hammer an!

Formel 1: Verstappen und Red Bull sind entsetzt

Schon im ersten Training gab es erste überraschende Momente. Max Verstappen, der in der Formel 1 eigentlich nicht zu schlagen ist, hatte große Probleme. Zwar wurde er hinter den beiden Ferraris Dritter, aber er war unzufrieden. Im 2. Training wurde er sogar nur Achter. Auch in der dritten Session reichte es nur für die viertschnellste Zeit.

Es gab nicht viele Experten oder Fans, die damit gerechnet haben, dass Verstappen sich die Pole Position holen wird. Im Q1 wurde er Neunter und musste einen Schreckmoment erleben. Lance Stroll krachte heftig in Bande (Hier mehr dazu). Glücklicherweise geht es dem Kanadier aber gut, wie er danach verriet.

Dann wurde es im Q2 richtig bitter für Verstappen und auch für seinen Teamkollegen Sergio Perez. Der Niederländer war einfach nicht schnell genug, hatte große Schwierigkeiten, die Reifen auf Temperatur zu bekommen, und wurde am Ende nur Elfter.

Darauf haben Fans lange gewartet

Doch das ist noch nicht alles. Keiner der beiden Piloten von Red Bull erreichte die Top 10! Denn auch Perez leistete sich einen großen Fehler, drehte sich und wird beim Rennen von Platz 13 an den Start gehen. Ein Wochenende zum Vergessen für das österreichische Team, während die Formel-1-Fans jubeln werden.

Es sieht nämlich gut aus, dass in dieser Saison in Singapur das erste Mal kein Red-Bull-Fahrer den Sieg holen wird. Von ganz vorne fährt Ferrari-Pilot Carlos Sainz vor George Russell und Charles Leclerc.

Damit könnte auch die Siegesserie von Verstappen enden. Elf Rennen in Folge gewann der zweifache Weltmeister – 13 Mal insgesamt jubelte er schon in diesem Jahr. Die beiden anderen Rennen gewann Perez. Wer holt sich am Sonntag den Sieg?