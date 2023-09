Formel 1 – Singapur-GP im Live-Ticker: Verstappen plötzlich in großer Sorge

Das legendäre Nachtrennen steht wieder an! Die Formel 1 ist an diesem Wochenende in Singapur zu Gast. Durch die Straßen des asiatischen Stadtstaates kämpfen die Star-Piloten am Sonntag (17. September) um den GP-Sieg gegen den fast schon unbesiegbaren Max Verstappen.

Doch ausgerechnet beim Singapur-GP hat der Formel-1-Weltmeister aktuell große Sorgen. Können die anderen Fahrer das ausnutzen oder holt sich Verstappen seinen 11. Sieg in Folge?

Formel 1 – Singapur-GP im Live-Ticker

Die beiden Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Carlos Sainz lauern schon auf ihre Chance. Aber auch Mercedes mit Lewis Hamilton und George Russell wollen endlich den ersten Sieg in dieser Formel-1-Saison. Was wird der einzige deutsche Pilot Nico Hülkenberg machen? Wir halten dich in unserem Live-Ticker zum Singapur-GP der Formel 1 auf dem Laufenden!

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

14.34 Uhr: In weniger als 30 Minuten geht es los. Wie lief das Wochenende bislang für Nico Hülkenberg? Im 1. Training auf Platz elf, danach auf Platz 17 und heute in der 3. Session wurde er Neunter. Ist etwa auch eine Top-10-Platzierung heute drin?

14.20 Uhr: Bittere Nachrichten vor dem Rennen für die Fans! Als das Rennwochenende am Freitag startete, trauten viele Fans jedoch ihren Augen nicht. Singapur hat einen seiner absoluten Höhepunkte einfach aus dem Kurs radiert. 2023 bleibt der legendäre Bay Grandstand dunkel und leer. Danach wird er abgerissen. Aber warum? Hier mehr dazu.

13.37 Uhr: Wo gibt es die Qualifikation zu sehen? Alle Infos dazu gibt es hier.

12.18 Uhr: Heute um 15 Uhr steht die Quali an. Schafft es Verstappen – trotz der großen Probleme – doch noch auf die Pole-Position? Die anderen Piloten wollen allerdings endlich die Siegesserie des Red-Bull-Stars beenden.

Mehr News für dich:

11.45 Uhr: Endet die Serie in Singapur? Jede Woche holt sich Max Verstappen den Sieg und auch oft die Pole-Position. Doch in Singapur hat der Niederländer große Probleme. Im 1. Training waren beide Ferrari-Piloten schneller. Im 2. Training war Verstappen sogar nur Achter. Auch in der dritten Session reichte es nur für die viertschnellste Zeit, weshalb eine erneute Pole für den zweifachen Weltmeister in ernsthafter Gefahr ist.

10.10 Uhr: Bevor wir auf das kommende Rennen schauen, werfen wir noch einen Blick zurück auf das vergangene Wochenende. In Monza fuhr Max Verstappen seinen zehnten Sieg in Folge ein – ein absoluter Rekord in der Motorsport-Königsklasse. Das Rennen gibt’s hier zum Nachlesen!

Samstag, 16. September, 09.21 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen! Das nächste Rennen steht an. Die Formel 1 ist an diesem Wochenende zu Gast in Singapur auf der legendären Nachtstrecke. Wir halten dich über die neusten Entwicklungen auf dem Laufenden.