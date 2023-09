Formel 1: Renn-Highlight fliegt eiskalt aus dem Programm – Fans traurig

Jedes Jahr steigt in Singapur einer der heißesten Grandprix des Jahres. Nicht nur wegen der Temperaturen. Das Rennen zählt zu den beliebtesten im Kalender. Stadtkurs, Nachtrennen, die Fahrer durch Hitze und Luftfeuchtigkeit am Limit – und dann hat die Strecke auch noch ganz spezielle Highlights.

Als das Rennwochenende am Freitag startete, trauten viele Fans jedoch ihren Augen nicht. Singapur hat einen seiner absoluten Höhepunkte einfach aus dem Kurs radiert. 2023 bleibt der legendäre Bay Grandstand dunkel und leer. Danach wird er abgerissen. Aber warum?

Formel 1: Singapur radiert Höhepunkt aus dem Kurs

Die Fahrer fetzen um das Riesenrad „Singapore Flyer“, im Hintergrund das ikonische Marina Bay Sands. Überhaupt – der Yachthafen inmitten der Wolkenkratzer, an dem das Rennen jede Runde vorbeigeht, ist ein echter Hingucker. Doch der größte Hammer war stets der Bay Grandstand.

+++ Formel 1: Sebastian Vettel schlägt Alarm – dieser Ära droht ein bitteres Ende +++

Kurz bevor sie in die Marina Bay stürzen würden, fahren die Piloten eine scharfe Linkskurve. Direkt am Ufer steht in gleißendem Licht eine gigantische Tribüne. Sie gehört zu einem Fußballplatz, den die Millionenstadt verrückterweise auf eine Insel ins Wasser gebaut hat. Genau zwischen Tribüne und Sportplatz führt das Rennen hindurch. Dann eine zweite Linkskurve – in die Tribüne hinein! Durch einen engen Tunnel verlassen die Autos die „Arena“ wieder.

Ikonische Tribüne aus Formel-1-Kurs gelöscht

Seit der Kurs 2008 erstmals im Rennkalender der Formel 1 stand, feiern die Fans das Highlight der Strecke. Viele hatten sich auch dieses Jahr darauf gefreut. Doch sie wurden nun enttäuscht. Singapur hat die Fahrt entlang des Bay Grandstand einfach aus dem Kurs gestrichen. Statt vor geht es hinter der Tribüne entlang. Die Plätze bleiben leer, der Blick auf Yachthafen, Sportplatz und die irre Fahrt unter der Tribüne hindurch bleiben verwehrt.

Der ikonische Bay Grandstand hat für immer ausgedient. Foto: imago images/Motorsport Images

Aber warum? Singapur hat beschlossen, den Kurs etwas schneller machen zu wollen. Dafür wurden die Kurven gekillt, die notwendig waren, um zum Bay Grandstand zu kommen. Die Strecke hinter der Tribüne entlang ist nun einfach nur noch eine lange Gerade. Schneller, ja. Aber auch deutlich weniger spektakulär.

Top-News:

Und es kommt noch schlimmer: Weil die Tribüne aus Sicht der Veranstalter zwar einen atemberaubenden Blick auf die Skyline, aber keinen guten Blick auf die Rennstrecke bietet, wird sie abgerissen. 2022 war das letzte Jahr der Ikone in der Formel 1.