Die Formel 1 ist in Russland zu Gast.

Formel 1 – Russland-GP im Live-Ticker: Norris-Sensation in Sotschi – Vettel hadert

Nach einem rennfreien Wochenende ist die Formel 1 in dieser Woche zurück auf der Strecke. Der Russland-GP steht auf dem Programm.

Gefahren wird in der Formel 1 an diesem Wochenende auf dem Sotschi Autodrom an der Schwarzmeerküste.

Formel 1 – Russland-GP im Live-Ticker

Der Große Preis von Russland kennt noch keinen anderen Sieger als Mercedes. Wird sich das an diesem Wochenende ändern? Der große Fight zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton geht in die nächste Runde. Kann Sebastian Vettel endlich wieder punkten? Wie schlägt sich Mick Schumacher beim Russland-GP?

Alle Informationen zum Formel 1-Rennen in Sotschi bekommst du hier bei uns im Live-Ticker!

Die Ergebnisse des Qualifyings:

Norris (McLaren) Sainz (Ferrari) Russell (Williams) Hamilton (Mercedes) Ricciardo (McLaren) Alonso (Alpine) Bottas (Mercedes) Stroll (Aston Martin) Perez (Red Bull) Ocon (Alpine) Vettel (Aston Martin) Gasly (Alpha Tauri) Tsunoda (Alpha Tauri) Latifi (Williams) Leclerc (Ferrari) Räikkönen (Alfa Romeo) Schumacher (Haas) Giovinazzi (Alfa Romeo) Mazepin (Haas) Verstappen (Red Bull)

15.41 Uhr: Der Jubel bei McLaren ist natürlich riesig und auch bei Williams freut man sich. Können die ersten drei ihre Position morgen halten oder wird Hamilton trotz seiner Patzer am heutigen Tag wieder allen davon ziehen? Das Rennen verspricht jedenfalls spannend zu werden.

15.05 Uhr/Q3: Hamilton hat es in seiner letzten Runde übrigens nochmal in die Wand gedreht. Mit dem Rekordweltmeister gehen die Nerven durch.

15.03 Uhr/Q3: Unglaublich! Norris schnappt sich die Pole. Dahinter liegen Sainz und Russell. Hamilton schafft es nur auf Platz vier. Mit dieser Startaufstellung hätten wohl nur die wenigsten gerechnet.

14.58 Uhr/Q3: Fehler von Hamilton. Der Brite zerlegt seinen Flügel in der Boxeneinfahrt und wartet dann auf die Mechaniker. Das kostet wertvolle Zeit.

14.56 Uhr/Q3: Russel traut sich und fährt mit den soften Reifen raus. Die anderen Fahrer ziehen nach.

14.53 Uhr/Q3: Traut sich hier einer der Fahrer die Slicks auszupacken? Die Strecke scheint trocken zu werden.

14.50 Uhr/Q3: Jetzt beginnt die Jagd nach der Pole Position.

14.48 Uhr/Q2: Die Wiederholung bringt Aufschluss. Tsunoda hatte Vettel auf seiner schnellen Runde behindert. Deshalb brachte der Aston Martin seinen Wagen nicht in Q3. Für den Japaner könnte das noch ein Nachspiel haben.

14.42 Uhr/Q2: Ist das bitter für Vettel. Der Deutsche wird in der letzten Minute durchgereicht und scheidet als Elfter aus. Das wird nach dem starken Q1 eine herbe Enttäuschung für ihn sein.

14.37 Uhr/Q2: Leclerc scheint es in Q2 so zu machen, wie Verstappen einige Minuten zuvor. Der Ferrari-Pilot kommt nicht mehr aus der Box. Er wird dem Red Bull morgen Gesellschaft in der hinteren Startreihe leisten.

14.33 Uhr/Q2: Bottas hat schon zum zweiten Mal Probleme mit den ersten beiden Kurven. Der Finne fängt sich aber schnell und setzt anschließend die Bestzeit.

14.27 Uhr/Q2: Und schon geht es weiter mit Q2.

14.20 Uhr/Q1: Die Zeit für die erste Session läuft aus. Räikkönen, Schumacher, Giovinazzi, Mazepin und Verstappen sind raus. Ausrufezeichen von Vettel: Der Heppenheimer haut die viertschnellste Zeit raus.

14.09 Uhr/Q1: Verstappen, der ohnehin von ganz hinten startet, geht kein Risiko ein. Er fährt mit seinem Boliden lediglich für eine Runde aus der Box, um die Einstellung an seinem Auto zu testen. Anschließend steigt er aus und verlässt die Garage.

14.08 Uhr/Q1: Während die ersten Zeiten reinflattern, dreht sich Giovinazzi genau vor Leclerc. Der Monegasse kann allerdings ausweichen und auch der Italiener kann seine Fahrt fortsetzen.

14 Uhr/Q1: Auf geht's mit der Qualifikation. Die Fahrer sind auf den Intermediates unterwegs.

13.51 Uhr: Die Stewards geben sich alle Mühe, das restliche Regenwasser von der Strecke zu schieben. Fahrer und Verantwortliche geben sich 10 Minuten vor dem geplanten Start optimistisch.

13.24 Uhr: In gut einer halben Stunde soll das Qualifying beginnen. Und es scheint tatsächlich Hoffnung zu geben. Der Regen hat aufgehört und sogar die Sonne kommt durch.

10.52 Uhr: Und auch das dritte freie Training fällt wortwörtlich ins Wasser. An Motorsport ist hier derzeit nicht zu denken. Nun gibt es bange Blicke in Richtung 14 Uhr.

9.58 Uhr: Wer sich einen Eindruck von den derzeitigen Bedingungen machen will, sollte sich den folgenden Tweet ansehen:

9.52 Uhr: Der Regen ist da und sorgt schon jetzt für Chaos! Das Rennen der Formel 2 wird verschoben. Derzeit kann der Kurs nicht befahren werden.

Samstag, 25. September, 9.14 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Tag in Sotschi. Die Teams werden heute ganz genau die Wetterbedingungen beobachten. Starke Regenfälle sind prognostiziert. Bereits gestern machte sich bei den Verantwortlichen die Sorge breit, dass das zu Problemen bei der Qualifikation führen könnte. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit liegt derzeit bei 97 Prozent.

Sogar über einen Ausweichplan sprach Renndirektor Michael Masi bereits. Im schlimmsten Fall könnte die Quali auf den Sonntagmorgen verlegt werden. So weit ist es aber noch nicht. Wir behalten die Wetterlage natürlich im Auge. Um 11 steht erstmal das letzte freie Training an.

17.42 Uhr: Das zweite freie Training geht erneut an Mercedes. Bottas und Mercedes waren die Schnellsten, dahinter überraschend Gasly und Norris vor Ocon und Verstappen. Vettel auf 9., Mick Schumacher wird Letzter.

14.38 Uhr: Die Session ist unterbrochen, weil Giovonazzi sein Auto in die Wand gesetzt hat.

14.17 Uhr: Mitten in der Session kommt der Verstappen-Hammer! Red Bull baut ihm den vierten Motor ein. Erlaubt sind pro Saison allerdings nur drei. Bedeutet: Wie auch für Leclerc geht es für Verstappen ans Ende des Feldes.

14.00 Uhr: Und schon sind die Fahrer wieder auf der Strecke. Das zweite Training startet.

11.40 Uhr: Vettel setzt ein Ausrufezeichen. Der Heppenheimer schafft es auf Platz fünf. An der Spitze verändert sich dagegen nichts mehr. Um 14 Uhr steigt bereits das nächste Training.

11.01 Uhr: Halbzeit. Derzeit liegen Bottas und Hamilton vorne, Leclerc und Verstappen dahinter. Sebastian Vettel kann derzeit die neuntschnellste Zeit verbuchen.

10.36 Uhr: Grünes Licht für die Fahrer. Wie werden die ersten Erkenntnisse des Wochenendes aussehen?

Freitag, 24. September, 06.54 Uhr: Heute geht es in der Formel 1 endlich wieder auf die Strecke. Das erste Training beginnt um 10.30 Uhr.

22.32 Uhr: Definitiv von ganz hinten starten wird an diesem Wochenende Charles Leclerc. Der Monegasse bekommt eine neue Power-Unit. Von Ferrari gibt’s nämlich ein Motor-Upgrade. Rund zehn PS mehr verspricht sich die Scuderia davon.

19.35 Uhr: Ein Faktor in Russland könnte auch das Wetter werden. Am Mittwoch waren Teile des Paddocks nach starken Regenfällen noch überschwemmt. Wie die Aussichten sind, erfährst du hier!

Der WM-Stand

Max Verstappen (Red Bull) 226,5 Punkte Lewis Hamilton (Mercedes) 221,5 Valtteri Bottas (Mercedes) 141 Lando Norris (McLaren) 132 Sergio Perez (Red Bull) 118 Charles Leclerc (Ferrari) 104 Carlos Sainz (Ferrari) 97,5 Daniel Ricciardo (McLaren) 83 Pierre Gasly (Alpha Tauri) 66 Fernando Alonso (Alpine) 50 Esteban Ocon (Alpine) 45 Sebastian Vettel (Aston Martin) 35 Lance Stroll (Aston Martin) 24 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 18 George Russell (Williams) 15 Nicholas Latifi (Williams) 7 Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) 2 Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 1 Mick Schumacher (Haas) 0 Nikita Mazepin (Haas) 0

16.01 Uhr: Möglicherweise geht Max Verstappen einem direkten Duell mit Hamilton auch aus dem Weg. Red Bull muss den Motor von Verstappen in den kommenden Wochen nochmal wechseln und kassiert dafür eine Strafe. Hier mehr dazu!

12.13 Uhr: Das Duell zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton wird in die nächste Runde gehen, doch Mercedes scheint im Vorteil zu sein. Der Russland-GP wurde bislang sieben Mal ausgetragen und sieben Mal hieß der Sieger am Ende Mercedes.

07.29 Uhr: Bevor wir auf das kommende Wochenende blicken, schauen wir noch einmal zurück auf das vergangene Rennen. Das Große Preis von Italien lieferte zahlreiche Highlights: Hamilton und Verstappen krachten zusammen und schieden aus. Die Folge: Verstappen kassierte eine Gridstrafe (3 Plätze). Die verbalen Attacken folgten. Wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte – das dachte sich McLaren und feierte einen Doppelsieg, Daniel Ricciardo stand ganz oben auf dem Treppchen.

07.15 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Großen Preis von Russland. Wir verfolgen für dich das Rennwochenende in Sotschi und liefern dir die neusten Informationen aus der Formel 1.