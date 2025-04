Formel 1: Red Bull verkündet Knaller-Comeback! In Japan ist es so weit

Jetzt traut sich Red Bull aus der Deckung. Zuletzt stand der Rennstall besonders wegen seiner knallharten Fahrerpolitik im Fokus (wir berichteten). Jetzt sorgt der einstige Branchenprimus der Formel 1 für willkommene Abwechslung.

Und die hat es für viele Fans in sich. Die Spatzen pfiffen es bereits von den Dächern, doch wenige Tage vor dem Großen Preis von Japan ist es offiziell. In Suzuka wird es ein ganz besonderes Comeback geben.

Formel 1: Der White Bull ist zurück

So erfolgreich Red Bull in den vergangenen Jahren mit Max Verstappen agierte, so langweilig sah dazu stets das Auto aus. Dunkelblaue Grundfarbe, gelbe und rote RB-Akzente an Frontflügel und Cockpit und jede Menge Sponsoren – fertig war die Lackierung. Jahr ein, Jahr aus ging das so.

Doch 2021 gab es eine einzige Ausnahme. Und die hat sich ins Gedächtnis der Fans gebrannt. Damals trat Red Bull ganz in weiß an (hier mehr darüber erfahren). Für viele Zuschauer bis heute eine der schönsten Lackierungen des Rennstalls. Und deshalb bringt Red Bull den „White Bull“ jetzt zurück in die Formel 1!

Besondere Ehre für Honda

Das einmalige Design für den Großen Preis von Japan enthüllte Red Bull am Dienstag (1. April). Eine Enthüllung, die nicht von ungefähr kommt. Denn ist das letzte Mal, dass RB und Honda gemeinsam den Heim-GP des japanischen Motorenherstellers bestreiten werden. 2025 endet die erfolgreiche Zusammenarbeit endgültig.

Insbesondere Max Verstappen hat Honda viel zu verdanken. Mit den Power Units holte er vier Weltmeistertitel in Folge – und würde den fünften gerne noch folgen lassen. In Ehren an diesen letzten gemeinsamen Auftritt in Japan fahren Verstappen und Yuki Tsunoda also einen Renner in Weiß und Rot – den Farben der japanischen Flagge.

Formel 1: Fans sind hin und weg

Und bei den Fans trifft man damit einen Nerv. „OMG, das ist sogar noch besser als 2021“, kommentiert einer bei „X“ begeistert – und ist damit nicht allein. „Es sieht wirklich beeindruckend aus“, meint ein anderer. Und: „Wir lieben es.“ Jetzt muss der RB21 nur noch wieder siegfähig werden.