Formel 1: Red Bull macht wohl Fan-Wunsch wahr! Comeback in Japan?

Erstes Durchatmen in der Formel 1. Nach dem Doppel-Header zum Auftakt in die neue Saison dürfen sich Piloten und Teams ein Wochenende ausruhen, ehe es nach Japan geht (6. April). Dort wird der Interessensfokus einmal mehr auf Red Bull liegen.

Der große Paukenschlag ist bereits vollzogen. Yuki Tsunoda ersetzt Liam Lawson als Teampartner von Max Verstappen. Doch es könnte noch einen Grund geben, weshalb alle auf die beiden RB21 blicken werden. Viele Fans in der Formel 1 hatten sich das schon lange gewünscht.

Formel 1: Fans warten sehnlichst

In Sachen Lackierung zeigten sich die Teams in den vergangenen Jahren äußerst kreativ. Selbst Mercedes und Ferrari rückten von ihren jahrelang gleichen Farben ab. Nur ein Rennstall präsentiert Jahr für Jahr eine ähnliche Lackierung: Red Bull.

++ Auch spannend: FIA-Machtwort für Fluch-Verstappen! Weltmeister hat es schwarz auf weiß ++

Einzig eine Ausnahme gab es 2021 in Istanbul. Eigentlich wollte man zu Ehren von Motor-Partner Honda in Japan mit einer weiß-roten Lackierung fahren. Das Rennen fiel wie viele andere Grands Prix allerdings der Corona-Pandemie zum Opfer. Also entschied man sich bei Red Bull, das Design beim Zwischenstopp der Formel 1 in Istanbul zu nutzen.

Und bis heute denken viele Fans an dieses Rennen zurück. Für einige ist es die vielleicht beste Lackierung, die Red Bull jemals auf seinem Auto hatte. Daher wünschen sich viele noch einmal einen Auftritt in weiß.

Sonderlackierung in Japan?

Jetzt könnte es so weit sein. Warum? Weil die Zusammenarbeit zwischen Honda und Red Bull nach diesem Jahr endet. Während RB fortan eigene Motoren bauen wird, schließt sich Honda mit Aston Martin zusammen.

Spannende Neuigkeiten und Hintergründe liest du hier:

Zum Ende der Partnerschaft will man offenbar aber besonders beim Heimrennen noch einmal die vielen gemeinsamen Erfolge zelebrieren. Und so berichten Medien wie „motorsport.com“, dass man aus diesem Grund die weiße Lackierung zurückbringt. Dazu würde auch Folgendes passen: Max Verstappen enthüllte unlängst ein spezielles Helm-Design für das Rennen in Japan – in weiß und rot.