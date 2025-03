Formel 1: XXL-Ansage von Tsunoda! Droht sofort Zank mit Verstappen?

So schnell wie noch nie hat Red Bull reagiert! Nach einem ernüchternden Start in die Formel-1-Saison zog man direkt die Reißleine. Liam Lawson fliegt aus dem Hauptteam, Yuki Tsunoda übernimmt.

Entsprechend wird das kommende Rennen für den Japaner ein ganz besonderes. Vor seinem Debüt als Teamkollege von Max Verstappen gibt sich der Japaner keinesfalls eingeschüchtert. Seine Ansage an die Formel 1 hat es in sich.

Formel 1: Tsunoda unter Mega-Druck

Keine Frage: Wenn er den RB 21 zumindest schon mal in die Punkte steuert, dürfte das Debüt beim Hauptteam als Erfolg verbucht werden. Seit vier Jahren wartet Tsunoda auf diese Chance – jetzt darf er sie sich auf keinen Fall entgehen lassen. Aber nicht nur das.

Sein erstes Rennen nach dem großen Red-Bull-Knall ist auch gleich Tsunodas Heim-Rennen im japanischen Suzuka. Zudem ist es auch der letzte gemeinsame Grand Prix von Red Bull und dem japanischen Motorenhersteller Honda in der Formel 1 – es steht also jede Menge auf dem Spiel. Tsunoda steht von Anfang an unter mächtigem Druck.

Tsunoda hält sich nicht zurück

Doch Tsunoda gibt sich angriffslustig. Als zurückhaltend ist er ja ohnehin nicht gerade bekannt. „Ich möchte die Erwartungen nicht zu hoch schrauben, aber beim Großen Preis von Japan möchte ich auf dem Podium stehen“, knallt er bei seinem ersten Pressetermin als RB-Fahrer also auch gleich mal raus.

Zwar sagt er auch gleich, dass er wisse, dass das nicht einfach sein werde und dass seine Priorität im Training sei, das Auto zu verstehen. Doch Tsunoda will natürlich sofort beweisen, dass es richtig gewesen wäre, schon von Anfang der Saison an auf ihn zu setzen.

Pikant auch: Will er seine Podiums-Ansage umsetzen, müsste er wohl auch Max Verstappen schlagen. Immerhin scheinen Platz 1 und 2 in der Formel 1 aktuell für beide McLaren besetzt (hier mehr dazu lesen). Für Platz 3 müsste der Japaner also wohl zwingend am Niederländer vorbei. Ob Verstappen und das Team das auch mit Blick auf die WM-Wertung einfach so zulassen würden?