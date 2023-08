Formel 1: Red-Bull-Hammer in der Sommerpause? IHM winkt eine große Beförderung

Die Formel 1 ist aktuell in der Sommerpause und das ist meistens auch der Startschuss zur „Silly Season“. In dieser Zeit werden nämlich viele Fahrer-Personalien für die kommenden Jahre geklärt. Das könnte jetzt auch bei Red Bull bald der Fall sein.

Das österreichische Formel-1-Team ist nämlich aktuell, neben Weltmeister Max Verstappen, noch von einem anderen Piloten sehr zufrieden. Dabei handelt es sich aber nicht um Sergio Perez. Es ist viel mehr ein AlphaTauri-Fahrer, dem eine Vertragsverlängerung winkt.

Formel 1: Pilot beeindruckt Red Bull

Als Rookie hatte er schon für viel Aufregung in der Formel 1 gesorgt. Seit 2021 ist Yuki Tsunoda bei AlphaTauri, dem Schwesterteam von Red Bull und konnte in dieser Saison einen großen Schritt in seiner noch jungen Karriere machen. Natürlich fehlt dem Japaner noch viel bis zu den ganz großen Plätzen und vielleicht sogar das Podium. Dennoch ist Red Bull mit ihm mehr als nur zufrieden.

In diesem Jahr verbesserte der 23-Jährige gegenüber der vergangenen Saison sein Tempo. Damals konnte er gegen den erfahrenen Pierre Gasly kaum mithalten. Mit Nyck de Vries hatte er zu Beginn der Saison einen neuen Konkurrenten, der allerdings vor dem Ungarn-GP seinen Platz an Daniel Ricciardo verlor. Beim Belgien-GP konnte er aber auch vor dem Australier ins Ziel kommen und überraschte mit einem starken zehnten Platz.

AlphaTauri-Pilot Tsunoda winkt eine Vertragsverlängerung. Foto: IMAGO/NurPhoto

Das und noch viele weitere Aspekte sorgten dafür, dass es von Red-Bull-Motorsportchef Helmut Marko lobende Worte für den japanischen Piloten gab. So soll es nach einem Bericht von „Motorsport.com“ bald Gespräche zu einer Vertragsverlängerung mit Tsunoda geben.

Tsunoda vor Vertragsverlängerung

Weiter heißt es, dass es nur noch eine Frage der Zeit sei, bis der Formel-1-Pilot seinen Vertrag verlängere. Es könnte also auch sein, dass es in der Sommerpause passiert. Das nächste Rennen in Zandvoort findet am 28. August statt.

Bei einer Vertragsverlängerung kann sich Tsunoda zudem auch Hoffnungen auf einen Platz bei Red Bull für 2025 machen. Denn im kommenden Jahr läuft der Vertrag vom umstrittenen Sergio Perez aus. Der Mexikaner wird den Rennstall aller Voraussicht nach verlassen – vielleicht sogar früher.