Formel 1: Red-Bull-Teamchef sorgt für wütende Fans – „So ein Dummschwätzer“

Zwölf Rennen, zwölf Red-Bull-Siege: In diesem Formel-1-Jahr ist das österreichische Team um den zweifachen Weltmeister Max Verstappen nicht mehr einzuholen. Es ist auch nur noch eine Frage der Zeit, bis der dritte WM-Titel in Folge für den Niederländer offiziell ist.

So langweilig die RB-Dominanz für den ein oder anderen Formel-1-Fan auch ist, ganz neu ist sie nicht. Jahrelang dominierte Mercedes mit Lewis Hamilton die Motorsport-Königsklasse. Jetzt sorgt Teamchef Christian Horner für Ärger bei den F1-Zuschauern.

Formel 1: Red-Bull-Teamchef empört Fans

503 Punkte haben Max Verstappen und Sergio Perez bisher in diesem Formel-1-Jahr gesammelt. Zehn Rennsiege holte der Niederländer, zwei Grands Prix gewann der Mexikaner zu Beginn der Saison. Die Konkurrenz kann kaum mithalten. Mit 256 Zählern Rückstand steht Mercedes in der Konstrukteurswertung auf Platz zwei. Dahinter sind Aston Martin und Ferrari.

Zu schnell ist einfach das Auto von Verstappen und Perez. Während Mercedes vor einigen Jahren noch selbst in jeder Saison an der Spitze stand, müssen sich Lewis Hamilton und George Russell oftmals, neben den RB-Piloten, auch anderen Teams geschlagen geben. Zwar herrscht in den Qualifyings oft Spannung, weil Verstappen fast oder manchmal geschlagen werden kann, dafür aber ist im Rennen nach nur wenigen Runden bereits alles entschieden.

Es ist daher wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis Verstappen den dritten WM-Titel in Folge einfahren wird. „Ich wünsche mir nicht ein bisschen mehr Spannung, weil ich mich noch von der Saison 2021 erhole“, sagt Christian Horner über die Dominanz seines Rennstalls.

„So ein Dummschwätzer“

Aussagen, die die Formel-1-Fans wütend machen. „Natürlich nicht. Man könnte den Sport attraktiver machen, wo kämen wir dahin? So ein Schwachsinn kann nur von denen kommen, die gefordert haben Mercedes, einzubremsen“, „Es gibt ja nichts Besseres, wenn man weiß, wer das Rennen gewinnt. Das killt keinesfalls den Sport, du Dummschwätzer“ und „So arrogant kann auch nur Red Bull sein“, heißt es in den sozialen Netzwerken.

Ohne Frage: Von Spannung ist in dieser Saison nichts zu sehen und auch Verstappen wird sicherlich nicht einen Gang zurückschalten, damit die Fans die Rennen genießen. Schließlich holt sich der RB-Pilot immer mehr Rekorde und will sich auch weitere schnappen.

103 Siege hat Lewis Hamilton in der Motorsport-Königklasse. Verstappen gewann bislang 45 Rennen. Sieben Weltmeister-Titel holte sich der Brite, drei werden es aller Voraussicht nach zum Ende des Jahres für Verstappen. Außerdem könnte Red Bull mit 22 Siegen aus 22 Rennen Historisches schaffen.