In der Formel 1 gibt es immer wieder spektakuläre Neuigkeiten – zum Beispiel Vertragsverlängerungen der Piloten oder auch Fahrer-Wechsel zu einem anderen Teamstall. Aber auch die Teamchefs sind oftmals heiß begehrt und sorgen dabei für Paukenschläge.

Wie Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko jetzt erklärt, hätte es bei der Formel 1 fast einen Hammer gegeben. Im Mittelpunkt steht dabei RB-Teamchef Christian Horner, der fast einen irren Wechsel vollzogen hätte.

Formel 1: Irre Red-Bull-Enthüllung!

Was wäre Red Bull in der Formel 1 ohne Christian Horner? Der Brause-Rennstall ist ohne den langjährigen Teamchef eigentlich kaum vorzustellen. Kein Wunder also, dass es Teams gab, die den Briten unter Vertrag nehmen wollten. So stand der 49-Jährige wohl kurz vor einem Hammer-Wechsel.

Auch interessant: Formel 1: Wie bei Alonso – Hamilton sorgt mit Foto für große Aufregung

Nur mit viel Mühe konnte Red Bull Horner noch halten, wie Motorsportkonsulent Helmut Marko jetzt verriet. „Ich brauchte eine ganze Nacht, um Horner von Red Bull zu überzeugen. Und das kostete uns zusätzliche Millionen!“, erzählte Marko gegenüber der Schweizer „Blick“.

Demnach soll Ferrari im vergangenen Kanada-GP versucht haben, den Red-Bull-Teamchef abzuwerben. Er sollte die Nachfolge von Mattia Binotto übernehmen, der zum Ende der Saison entlassen wurde.

„Anruf hat mir geschmeichelt“

Anschließend übernahm Frederic Vasseur bei Ferrari. Zu Saisonbeginn berichtete Christian Horner dann vom Abwerbeversuch des Formel-1-Rennstalls. „Der Anruf von Ferrari hat mir geschmeichelt. Ich bin aber von Anfang an bei Red Bull und fühle mich für das Team verantwortlich. Ich war nie in Versuchung, wegzugehen“, so der ehemalige Pilot. Er fügte anschließend hinzu: „Ferrari ist ein großartiges Team und ich bin sicher, dass sie sehr konkurrenzfähig sein werden.“

Christian Horner (l.) ist bei Red Bull nicht mehr wegzudenken. Foto: IMAGO/Motorsport Images

Wenn man den Worten von Marko Glauben schenken darf, war die Situation doch deutlich enger als von Horner skizziert. Der Brite wurde 2005 noch von Dietrich Mateschitz persönlich engagiert und prägt seitdem eine mehr als nur erfolgreiche Zeit.

Mehr News für dich:

Zwischen 2010 und 2013 wurde das Team viermal mit Sebastian Vettel Weltmeister und holte sich dabei auch die Konstrukteurs-WM. Zudem konnte 2021 und 2022 Max Verstappen in die Fußstapfen des Deutschen treten, im vergangenen Jahr sicherte sich Red Bull ebenfalls den Konstrukteurstitel.