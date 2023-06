Formel 1: Wie bei Alonso – Lewis Hamilton heizt mit Foto wilde Spekulationen an

Bei Fernando Alonso löste es in der Formel 1 heftige Spekulationen aus – gleiches gilt nun auch für den Rekordweltmeister Lewis Hamilton. Beim vergangenen Grand Prix in Spanien raste der Mercedes-Pilot nach einem schwachen Saisonstart auf den zweiten Platz hinter Max Verstappen.

Nun sorgt der Formel-1-Star auch neben der Rennstrecke für Schlagzeilen. Wie Alonso, der nach seiner Liebes-Trennung mit Gerüchten zu Taylor Swift die Fans zum Ausflippen brachte, ist es jetzt ein Foto von Hamilton mit einer absoluten Pop-Ikone.

Formel 1: Hamilton-Foto sorgt für wilde Spekulationen

Aus den Gerüchten um Fernando Alonso und Taylor Swift wurde am Ende nichts. Der Formel-1-Star wurde zuletzt mit einer DAZN-Moderatorin gesehen (Hier mehr dazu). Ob es Lewis Hamilton dagegen schafft, in der Motorsport-Königsklasse für ein Liebes-Hammer zu sorgen? Auf einem Foto, das der Musiker Mustafa the Poet auf Instagram postet, ist der Mercedes-Pilot mit Pop-Star Shakira am Tisch eines Nobel-Restaurants in Barcelona zu sehen.

Auch interessant: Formel 1: Hamilton, Verstappen und Co. geschockt – über dieses Comeback freut sich niemand

Der Brite sitzt beim Gruppenfoto direkt neben der Kolumbianerin. Es ist nicht das erste Mal, dass die beiden Stars zusammen gesehen wurden. Bereits Anfang Mai beim Großen Preis in Miami tauchten gemeinsame Fotos auf einer Jacht in Florida auf. Was läuft da also zwischen den beiden?

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was die Spekulationen anheizt, ist die Tatsache, dass Hamilton und Shakira zurzeit Singles sind. Die Kolumbianerin trennte sich im vergangenen Jahr nach elf Jahren vom ehemaligen Barca-Star Gerard Pique. Hamilton hingegen ist schon seit mehreren Jahren allein, nachdem seine Beziehung mit Sängerin Nicole Scherzinger 2016 endete.

Was läuft zwischen Hamilton und Shakira?

Gerüchte über eine mögliche Beziehung um den Formel-1-Star Hamilton gab es in den vergangenen Jahren immer wieder. Kurz nach der Trennung mit Scherzinger gab es Spekulationen mit Pop-Superstar Rita Ora oder auch mit Nicki Minaj. Hamilton selbst äußerte sich nie dazu.

Dafür entfachte er am vergangenen Wochenende in Barcelona dann auf der Bühne mit einem Satz die Gerüchteküche: „Ich muss mir eine Latina suchen“, scherzte Hamilton. Sein Mercedes-Kollege George Russell stimmte ihm zu: „Du bist jetzt schon viel zu lange Single.“

Mehr News für dich:

In den sozialen Medien wurde das Bild von Hamilton und Shakira schon tausendfach geteilt. Nicht wenige vermuten, dass die beiden bereits ein Paar seien, es aber noch nicht verkünden wollen. Sollten die Gerüchte stimmen, ist eine Sache klar: Hamilton und Shakira wären dann das absolute Traumpaar der Motorsport-Königsklasse.