Formel 1: Wieder Ärger um Skandal-Pilot – Mazepin sorgt für nächsten Eklat

In der Formel 1 hat sich Nikita Mazepin schon einen Namen gemacht – allerdings keinen guten.

Immer wieder sorgt der Haas-Pilot für Ärger bei anderen Formel-1-Fahrern, unter anderem bei seinem Teamkollegen Mick Schumacher, und kann es auch außerhalb der Strecke nicht lassen. Wie jetzt Aufnahmen zeigten, sorgte der Russe in einer Disko für Wirbel.

Formel 1: Nikita Mazepin sorgte wieder für Ärger. Dieses Mal abseits der Strecke. Foto: IMAGO / PanoramiC

Formel 1: Wieder Ärger um Skandal-Pilot Mazepin

Nach dem Rennen in Mexiko gab es in einer Disko Ärger um den umstrittenen Formel-1-Fahrer. Auf Videos, die in den sozialen Netzwerken kursieren, kann man sehen, wie der 22-Jährige aufgebracht im Wortgefecht mit anderen Männern diskutiert.

Mazepin gestikuliert dabei sichtlich aufgebracht und schubst einen Mann weg. Mexikanische Medien beichten, dass der Russe dann auch noch vom Sicherheitspersonal aus der Disko geworfen worden sei. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es bislang noch nicht.

Mazepin antreando con Albon y Russell en México.



pic.twitter.com/WKBBFKw50s — 【 AlertaF1 】 #BrazilGP🇧🇷 (@AlertaF1) November 9, 2021

Bei der Veranstaltung handelte es sich offenbar um eine von Red Bull, bei der auch Sergio Perez und Ersatzpilot Alex Albon sowie Williams-Pilot George Russel anwesend gewesen sein sollen.

Formel 1: Mazepin bei anderen Fahrern unbeliebt

Der Haas-Rookie hatte beim Großen Preis von Mexiko den 18. und damit letzten Platz belegt. Nach einer Kollision war Teamkollege Mick Schumacher schon in der ersten Runde ausgeschieden.

+++ Formel 1: Verstappen legt sich mit Mercedes-Boss Wolff an – „Sehr billig“ +++

In der aktuellen Saison sorgte Mazepin immer wieder für Ärger. Mit unbedachten Aktionen, auch gegen Schumacher, zog er den Zorn der anderen Formel-1-Fahrer auf sich.

Für dieses Wochenende steht der Große Preis von Brasilien an.