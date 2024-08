Formel 1 – Niederlande-GP im Live-Ticker: Strafen-Hammer! FIA greift knallhart durch

Die Formel 1 ist zurück! Nach vier Wochen Sommerpause ist die Königsklasse des Motorsports endlich wieder zurück – der Niederlande-GP steht bevor.

Nach zuletzt spannenden Rennen hoffen alle Formel-1-Fans auch an diesem Wochenende auf packende Duelle an der Spitze des Grids. Vor allem beim Blick auf die Konstrukteurswertung, in der die Top drei dicht beieinander liegen, wird klar: Spätestens jetzt zählt jeder einzelne Punkt!

Formel 1 – Zandvoort-GP im Live-Ticker

Besonders für Max Verstappen dürfte dieses Rennwochenende ein ganz Besonderes werden – schließlich ist es sein Heim-Grand-Prix. Hat der 26-Jährige dank seiner zahlreichen Anhänger schon vor Rennstart einen Vorteil? Auf alle Fälle zählt der Niederländer zu den Favoriten auf seiner Heimstrecke.

Können die McLaren-Piloten Lando Norris und Oscar Piastri Red Bull in der Konstrukteurswertung weiter auf die Pelle rücken? Oder führt Mercedes seinen erfolgreichen Lauf auch nach der Sommerpause fort? Wir finden es an diesem Wochenende heraus. Mithilfe unseres Live-Tickers bist Du immer auf dem aktuellsten Stand.

Startaufstellung – Niederlande-GP

Lando Norris (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) Oscar Piastri (McLaren) George Russell (Mercedes) Sergio Perez (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) Fernando Alonso (Aston Martin) Lance Stroll (Aston Martin) Pierre Gasly (Alpine) Carlos Sainz (Ferrari) Yuki Tsunoda (Racing Bulls) Nico Hülkenberg (Haas) Kevin Magnussen (Haas) Lewis Hamilton (Mercedes)* Daniel Ricciardo (Racing Bulls) Esteban Ocon (Alpine) Valtteri Bottas (Sauber) Zhou Guanyu (Sauber) Logan Sargeant (Williams) Alex Albon (Williams)*

*Hamilton erhielt eine Strafversetzung, weil er in Q1 Perez behinderte/Albon wurde wegen eines zu breiten Unterbodens nachträglich von der Qualifikation disqualifiziert

14.46 Uhr: Die niederländische Hymne ertönt und alle Fahrer lauschen gespannt. Hören wir sie nach dem Rennen nochmal?

14.35 Uhr: Die Pitlane ist geöffnet, die Fahrer begeben sich für die übliche Start-Prozedur auf den Asphalt.

14.18 Uhr: Der Weltmeister glaubt selbst nicht dran. „Ich denke, wenn man die Lücke [zu Lando Norris] sieht, wird es sehr schwierig“, sagt er. Ob er recht behält?

13.29 Uhr: Besonders interessant, was heute in der ersten Runde passiert. Lando Norris hat in dieser Saison enorme Startschwierigkeiten. Kann er Max Verstappen heute hinter sich halten?

11.45 Uhr: Es war noch mächtig was los im Grid. Die Stewards sprachen nachträglich zwei Strafen aus. Lewis Hamilton muss drei Plätze nach hinten wegen eines Vorfalls in Q1 (hier mehr dazu lesen).

Alex Albon wurde wegen eines illegalen Unterbodens gleich komplett disqualifiziert. Statt von Platz 8 startet er aus der Box noch hinter seinem Teamkollegen.

10.02 Uhr: Einen schönen guten Morgen zum dritten Mal an diesem Formel-1-Wochenende. Es ist Race-Day. Um 15 Uhr starten die Motoren.

16.02 Uhr/Q3: Norris crasht die Verstappen-Party in Zandvoort! Der Brite spult eine unglaubliche Runde ab und schnapp sich die Pole. Die große Frage ist natürlich: Kann er morgen beim Start endlich was daraus machen? Angesichts des Speeds der McLaren dürfte Verstappen glücklich sein, dass es zu Platz 2 gereicht hat.

15.51 Uhr/Q3: Alle Augen auf Q3. Wer schnappt sich die Pole-Position?

15.41 Uhr/Q2: Es trifft den ersten Favoriten! Lewis Hamilton scheitert in Q2 und startet morgen nur von Platz 12! Zudem sind Magnussen, Hülkenberg, Tsunoda und auch Carlos Sainz raus. Aber zumindest in Sachen Sieg spielt Ferrari aktuell ohnehin keine Rolle.

15.27 Uhr/Q2: Und schon geht die muntere Fahrt weiter.

15.19 Uhr/Q1: Ende des ersten Durchgangs. Tatsächlich bleibt Sargeant letztlich doch in der Garage und geht damit morgen von Platz 20 aus an den Start. Nach ganz hinten gesellen sich zudem Zhou Guanyu und Valtteri Bottas, die ebenso ausscheiden wie Esteban Ocon und Daniel Ricciardo.

15.00 Uhr/Q1: Los geht es mit der Qualifikation. Es ist trocken auf der Strecke. Allerdings ist es richtig windig. Auch das kann ein Faktor sein.

Trotz schwerem Unfalls könnte Sargeant hier gleich auf die Strecke gehen. Das Team arbeitet mit Hochdruck am zerstörten Boliden.

14.45 Uhr: In einer Viertelstunde geht es los in Zandvoort. Wer schnappt sich die Pole Position – und wie wird das Wetter?

Heftiger Crash von Sargeant

12.32 Uhr: Für zwei Minuten können die Autos nochmal auf die Strecke. Ein großes Chaos in der Boxengasse, nicht alle Autos schaffen es, eine gezeitete Runde zu bekommen. Allerdings ist das Tableau nach der langen Pause ohnehin wenig aussagekräftig. Um 15 Uhr geht es dann in Qualifying.

11.54 Uhr: Der Amerikaner war seitlich auf den nassen Rasen gekommen und hatte anschließend die Kontrolle verloren und krachte mit seinem Boliden seitlich in die Bande.

11.52 Uhr: Es musste so kommen. Erst fliegt Hülkenberg wieder ab und zerstört sich seinen Frontflügel. Auch Magnussen und Alonso kommen von der Strecke ab. Kurz darauf: Rote Flagge. Logan Sargeant zerlegt sein Auto komplett, das war ein heftiger Crash. Anschließend fängt der ramponierte Bolide auch noch Feuer. Das könnte auch fürs Qualifying knapp werden.

11.35 Uhr: Soeben ist das dritte Training gestartet. Das Wetter ist ziemlich feucht, der Aspalt nass. Die Regenreifen werden ausgepackt, die Gefahr für Abflüge steigt.

Samstag, 24. August, 09.10 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen. Tag 2 aus den Niederlanden. Bereits um 11.30 Uhr steigt die letzte Trainingseinheit, ehe es mit großen Schritten in Richtung Qualifying geht.

Probleme bei Hülkenberg

21.35 Uhr: Verwirrung gab’s am Abend in Zandvoort um die Personalie Liam Lawson. Plötzlich widersprach Teamchef Christian Horner dem Red-Bull-Chefberater Dr. Marko. Hier mehr!

18.14 Uhr: Die freien Trainings sind beendet. An der Spitze des Feldes ist es schon jetzt erneut sehr eng. Für Nico Hülkenberg war das zweite Training schon früh beendet: Der Emmericher landete nach einem Bremsdefekt in der Mauer und musste frühzeitig abbrechen.

12.30 Uhr: Die ersten beiden Trainingssessions können derweil wie geplant stattfinden. Zuletzt ließen starke Windböen die Einheiten am Freitag in Gefahr schweben (DERWESTEN berichtete) – nun können alle Fans aber aufatmen.

12.25 Uhr: Werfen wir einen Überblick über die Planung des Rennwochenendes in Zandvoort:

Freitag:

12:30 Uhr: 1. Freies Training

16.00 Uhr: 2. Freies Training

12:30 Uhr: 1. Freies Training 16.00 Uhr: 2. Freies Training Samstag:

11.30 Uhr: 3. Freies Training

15.00 Uhr: Qualifying

11.30 Uhr: 3. Freies Training 15.00 Uhr: Qualifying Sonntag:

15.00 Uhr: Zandvoort-GP

12.15 Uhr: Allzu viele Hoffnungen auf eine Formel-1-Rückkehr im kommenden Jahr dürfte sich Schumacher nun nicht mehr machen. Lediglich Mercedes, Racing Bulls und Sauber haben noch jeweils einen Platz frei. Nur bei letzterem Team erscheint eine Anstellung zumindest nicht unrealistisch.

Formel 1: Fahrerhammer vor F1-Rückkehr

12.09 Uhr: Auch bei Alpine hat man nun Planungssicherheit für die kommende Saison. Jack Doohan wird der neue Teamkollege von Pierre Gasly. Das heißt auch: Mick Schumacher ist noch immer ohne Cockpit.

11.55 Uhr: Trotz der Sommerpause hat sich in der Formel 1 etwas getan. Die aufregendste Personalie dürfte Carlos Sainz gewesen sein, der kurz nach dem letzten Spa-GP seinen Wechsel zu Williams verkündete.

11.31 Uhr: Entscheidend werden könnte an diesem Rennwochenende das Qualifying. Denn die Strecke in Zandvoort ist sehr kurvenreich und eng, überholen ist somit nicht einfach. Mit Spannung wird also die zweite Session am Samstag erwartet.

11.16 Uhr: Ein kurzer Rückblick auf das letzte Rennen, an das sich George Russell wohl ungern erinnern wird. Der Brite welkte sich nach Schwenkung der Zielflagge schon als Sieger, ehe er später aufgrund eines zu leichten Autos disqualifiziert wurde. Stattdessen rückte Teamkollege Hamilton auf Platz eins vor.

Freitag, 11.00 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker des diesjährigen Grand Prix im niederländischen Zandvoort. Es ist das erste Rennen nach rund vier Wochen langer Sommerpause. Fahrer, Teams und Fans sind heiß!