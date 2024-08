Formel 1: Verwirrung um Lawson-Zukunft! Horner widerspricht Dr. Marko

Huch, gab’s da etwa wieder Kommunikationsprobleme bei Red Bull? In diesen Tagen sorgte eine Aussage von Chefberater Dr. Helmut Marko für mächtig Aufsehen. Er erklärte, dass Liam Lawson 2025 in der Formel 1 in einem Red-Bull-Auto sitzt.

Jetzt ist Red-Bull-Teamchef Christian Horner aber wieder zurückgerudert. Lawsons Beförderung in die Formel 1 ist offenbar noch gar nicht fix. Horner betont, dass der Neuseeländer auch für ein anderes Team fahren könnte.

Formel 1: Doch kein sicheres Cockpit für Lawson?

„Er sitzt nächstes Jahr ganz sicher in einem unserer Autos“, wurde Dr. Marko von der österreichischen „Kleine Zeitung“ zitiert. Damit war klar, Lawson hat seinen Sitz bei Red Bull oder den Racing Bulls für 2025 sicher. Lediglich die Frage, in welchem Auto er sitzt, sei ungeklärt (hier mehr!).

Nun widerspricht Horner seinem Kollegen Dr. Marko und tut die Aussage als Missverständnis ab. „Ich habe ihn [Marko] gefragt, er sagte, dass er [Lawson] nächstes Jahr in der Formel 1 fahren wird“, sagte Horner gegenüber Sky F1. Er habe aber nicht gesagt, in welchem Auto.

„Wir könnten ihn verleihen. Nichts ist fix“

Horner machte dann die Türe für einen Wechsel von Lawson sogar wieder auf. „Wir könnten ihn verleihen. Nichts ist fix. Wenn wir die Option auf Liam nicht wahrnehmen, dann ist er ein freier Fahrer für 2025“, so Horner, der erklärt: „Wir haben bestimmte Zeiträume in den Verträgen der Fahrer, in denen das zum Tragen kommt“ Es wäre also noch möglich, dass Lawson in der nächsten Saison beispielsweise bei Sauber/Audi anheuert.

Damit bleibt die Fahrer-Situation bei Red Bull weiterhin unklar. Max Verstappen wird für Red Bull fahren, Yuki Tsunoda für die Racing Bulls – so viel steht fest. Völlig offen ist die Zukunft von Daniel Ricciardo. Sein Vertrag läuft am Jahresende aus. Sergio Perez besitzt noch einen gültigen Vertrag bis 2026, wackelte aber schon vor der Sommerpause gewaltig. Wenn er sich nicht steigern sollte, muss er wohl am Saisonende gehen.