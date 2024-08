Formel 1: Alpine verkündet Fahrer-Entscheidung – jetzt ist es offiziell

In der Formel 1 ist die Sommerpause vorbei und sie endet auch direkt mit einem Knall! Aktuell sind die Teams in den Niederlanden zum Großen Preis von Zandvoort. Dort hat Alpine nun seinen zweiten Fahrer für 2025 verkündet.

Viele deutsche Fans hatten gehofft, dass es Mick Schumacher wird. Doch er muss sich in der Formel 1 wohl weiter gedulden. Stattdessen bekommt ein anderer Youngster die Möglichkeit, sich beim französischen Team zu beweisen.

Formel 1: Alpine verkündet Doohan-Entscheidung

Seit mehreren Wochen steht bei Alpine bereits fest, dass Pierre Gasly weiterhin für den Rennstall fahren wird. Die Spekulationen um seinen Teamkollegen hielten bis vor dem Zandvoort-GP an. Jetzt aber hat das Team verkündet, wer im kommenden Formel-1-Jahr im zweiten Cockpit fahren wird: Jack Doohan.

Der 21-jährige Nachwuchsfahrer aus Australien setzt sich damit gegen einige Konkurrenten, unter anderem Mick Schumacher, durch und wird ab 2025 erstmals in der Motorsport-Königsklasse an den Start gehen. Doohan wird dann direkt bei seinem Debüt ein Heimspiel in Melbourne haben. Aktuell ist er Test- und Ersatzfahrer bei Alpine, bei dem er bereits die Freitagstrainings in Montreal und Silverstone fahren durfte.

„Ich bin so glücklich, dass ich einen Sitz für 2025 bei Alpine sichern konnte. Es ist ein aufregender Moment, ein stolzer Tag für meine Familie, und ich freue mich darauf“, sagt Doohan zu seiner Beförderung.

Der erste Fahrer aus der Alpine-Academy

Oliver Oakes, der neu ernannte Teamchef von Alpine, setzte Doohan zuvor in der asiatischen Formel 3 mit dem von ihm geführten Hitech Grand Prix-Juniorteam ein. Umso erfreuter ist er jetzt, dem jungen Australier bei Alpine eine Chance zu geben. „Wir freuen uns sehr, Jack ab der nächsten Saison zu befördern und ihm damit die Möglichkeit zu geben, sein Können und Talent in der Formel 1 unter Beweis zu stellen“, sagte Oakes.

Doohan wird der erste Fahrer sein, der von der Alpine-Academy in die Motorsport-Königsklasse aufgenommen wurde, „was für das Team und seinen Weg als junger Fahrer außerordentlich erfreulich ist“, so Oakes weiter.

Alpine fügte hinzu, dass Doohan seine Rolle als Ersatzfahrer für den Rest der Saison fortsetzen und an regelmäßigen Tests mit dem 2022er A522 F1-Auto teilnehmen sowie an ausgewählten Rennwochenenden im Simulator des Teams tätig sein wird.