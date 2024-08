Formel 1 – Niederlande-GP im Live-Ticker: Hülkenberg-Ärger im Training

Die Formel 1 ist zurück! Nach vier Wochen Sommerpause ist die Königsklasse des Motorsports endlich wieder zurück – der Niederlande-GP steht bevor.

Nach zuletzt spannenden Rennen hoffen alle Formel-1-Fans auch an diesem Wochenende auf packende Duelle an der Spitze des Grids. Vor allem beim Blick auf die Konstrukteurswertung, in der die Top drei dicht beieinander liegen, wird klar: Spätestens jetzt zählt jeder einzelne Punkt!

Formel 1 – Zandvoort-GP im Live-Ticker

Besonders für Max Verstappen dürfte dieses Rennwochenende ein ganz Besonderes werden – schließlich ist es sein Heim-Grand-Prix. Hat der 26-Jährige dank seiner zahlreichen Anhänger schon vor Rennstart einen Vorteil? Auf alle Fälle zählt der Niederländer zu den Favoriten auf seiner Heimstrecke.

Können die McLaren-Piloten Lando Norris und Oscar Piastri Red Bull in der Konstrukteurswertung weiter auf die Pelle rücken? Oder führt Mercedes seinen erfolgreichen Lauf auch nach der Sommerpause fort? Wir finden es an diesem Wochenende heraus. Mithilfe unseres Live-Tickers bist Du immer auf dem aktuellsten Stand.

Zeitplan – Niederlande-GP

Freitag:

12:30 Uhr: 1. Freies Training

16.00 Uhr: 2. Freies Training

12:30 Uhr: 1. Freies Training 16.00 Uhr: 2. Freies Training Samstag:

11.30 Uhr: 3. Freies Training

15.00 Uhr: Qualifying

11.30 Uhr: 3. Freies Training 15.00 Uhr: Qualifying Sonntag:

15.00 Uhr: Zandvoort-GP

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

21.35 Uhr: Verwirrung gab’s am Abend in Zandvoort um die Personalie Liam Lawson. Plötzlich widersprach Teamchef Christian Horner dem Red-Bull-Chefberater Dr. Marko. Hier mehr!

18.14 Uhr: Die freien Trainings sind beendet. An der Spitze des Feldes ist es schon jetzt erneut sehr eng. Für Nico Hülkenberg war das zweite Training schon früh beendet: Der Emmericher landete nach einem Bremsdefekt in der Mauer und musste frühzeitig abbrechen.

12:30 Uhr: Die ersten beiden Trainingssessions können derweil wie geplant stattfinden. Zuletzt ließen starke Windböen die Einheiten am Freitag in Gefahr schweben (DERWESTEN berichtete) – nun können alle Fans aber aufatmen.

12:15 Uhr: Allzu viele Hoffnungen auf eine Formel-1-Rückkehr im kommenden Jahr dürfte sich Schumacher nun nicht mehr machen. Lediglich Mercedes, Racing Bulls und Sauber haben noch jeweils einen Platz frei. Nur bei letzterem Team erscheint eine Anstellung zumindest nicht unrealistisch.

12.09 Uhr: Auch bei Alpine hat man nun Planungssicherheit für die kommende Saison. Jack Doohan wird der neue Teamkollege von Pierre Gasly. Das heißt auch: Mick Schumacher ist noch immer ohne Cockpit.

11.55 Uhr: Trotz der Sommerpause hat sich in der Formel 1 etwas getan. Die aufregendste Personalie dürfte Carlos Sainz gewesen sein, der kurz nach dem letzten Spa-GP seinen Wechsel zu Williams verkündete.

11.31 Uhr: Entscheidend werden könnte an diesem Rennwochenende das Qualifying. Denn die Strecke in Zandvoort ist sehr kurvenreich und eng, überholen ist somit nicht einfach. Mit Spannung wird also die zweite Session am Samstag erwartet.

11.16 Uhr: Ein kurzer Rückblick auf das letzte Rennen, an das sich George Russell wohl ungern erinnern wird. Der Brite welkte sich nach Schwenkung der Zielflagge schon als Sieger, ehe er später aufgrund eines zu leichten Autos disqualifiziert wurde. Stattdessen rückte Teamkollege Hamilton auf Platz eins vor.

Freitag, 11.00 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker des diesjährigen Grand Prix im niederländischen Zandvoort. Es ist das erste Rennen nach rund vier Wochen langer Sommerpause. Fahrer, Teams und Fans sind heiß!