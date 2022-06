Formel 1: Zoff bei Haas! Mick Schumacher wird deutlich – „Hilft nicht“

Er ist aktuell die größte deutsche Motorsport-Hoffnung: Mick Schumacher. Der Sohn des siebenmaligen Formel 1-Weltmeisters und Ferrari-Legende Michael Schumacher. Mick feiert 2021 sein Debüt in der Formel 1. Doch wie gelang ihm der Sprung in die Königsklasse? Wir blicken für dich auf seine bisherige Karriere.

Mick Schumacher: Wie ihm sein Weg in die Formel 1 gelang

Mick Schumacher: Wie ihm sein Weg in die Formel 1 gelang

Bei Haas hängt in der Formel 1 der Haussegen schief. Nach starkem Saisonauftakt ist das Team um den deutschen Fahrer Mick Schumacher wieder ins hintere Mittelfeld zurückgefallen.

Mick Schumacher und Haas-Boss Günther Steiner sind gerade nicht auf Kuschelkurs unterwegs. Nach dem schwachen Auftritt in der Formel 1 in Baku legt jetzt Schumacher selbst nach.

Formel 1: Schumacher kritisiert Team-Strategie

Beim Saisonauftakt in Bahrain überraschte Haas mit dem fünften Platz von Kevin Magnussen alle. Der Rennstall kehrte nach Jahren der Bedeutungslosigkeit wieder ins Mittelfeld der Formel 1 zurück – so sah es zumindest aus. Magnussen fuhr im Anschluss nur noch fünf mickrige Punkte ein, Mick Schumacher landete überhaupt nicht in den Punkterängen. Die Haas-Kurve zeigt aktuell steil bergab.

Von Mick Schumacher, der zuletzt öffentlich von seinem Boss Günther Steiner heftig kritisiert wurde, gibt es jetzt erste leise Vorwürfe ans Team. Mit der Strategie scheint er nicht ganz zufrieden zu sein. „Wir wissen, dass unser Auto nicht weiterentwickelt worden ist, viele andere Autos schon, was uns nicht hilft, weil das Mittelfeld eng beieinander ist“, sagte Schumacher nach dem Rennen bei Sky.

Formel 1: Mick Schumacher steckt zum ersten Mal in einer Krise. Foto: IMAGO/Motorsport Images

+++ Formel 1: Nächster Nackenschlag für Star-Pilot! DAS dürfte ihm nicht gefallen +++

Formel 1: Updates bei Haas frühestens in Silverstone

Die Konkurrenz brachte zum Europa-Auftakt in Barcelona vor einigen Wochen die ersten großen Updates an den Boliden – Haas verzichtete freiwillig. Als Grund gab das Team an, man wolle das Auto erst komplett verstehen und sehe noch großes Potential. Seitdem macht Haas allerdings eher Schritte zurück als nach vorn.

------------------------------------------

Mehr News aus der Formel 1:

------------------------------------------

Dennoch betont Günther Steiner weiterhin: „Wie ich immer sage: Unser Auto ist gut genug, um in die Punkte zu fahren. Wir müssen es nur schaffen.“ Mit Updates bei Haas ist frühestens in Silverstone (3. Juli) zu rechnen. Zum Kanada-GP gibt es keine gravierenden Veränderungen am Auto von Mick Schumacher.