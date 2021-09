Formel 1: Schumacher-Kollege schlägt plötzlich versöhnliche Töne an – „Würde immer probieren, ihn zu unterstützen“

Die Formel 1 Saison 2021 steht in den Startlöchern. Mick Schumacher, Sohn der deutschen Formel 1-Legende Michael Schumacher, gibt sein Debüt. Doch welche Piloten gehen außerdem an den Start? Wir stellen Dir alle Fahrer und Teams vor.

Ungewohnte Worte von Nikita Mazepin! Der Haas-Rookie gilt in der Formel 1 bisher eher als Rambo denn als feinfühliger Pilot. Besonders zwischen ihm und seinem Teamkollegen Mick Schumacher kracht es auf der Strecke regelmäßig.

Auch 2022 werden die beiden gemeinsam für Haas in der Formel 1 fahren. Vor seinem Heimrennen in Russland, schlägt Mazepin nun versöhnliche Töne an.

Formel 1: Mazepin und Schumacher auf einmal beste Freunde?

In ihrem ersten Jahr in der Formel 1 fahren Mazepin und Schumacher quasi nur gegen sich selbst. Der Haas kann mit keinem anderen Auto mithalten und so kamen sich die beiden Fahrer schon ein ums andere Mal in die Quere.

Der aktuelle WM-Stand in der Formel 1:

Verstappen, 226,5 Punkte Hamilton, 221,5 Punkte Bottas, 141 Punkte Norris, 132 Punkte Perez, 118 Punkte

In Baku drängte Mazepin seinen Kollegen bei über 300 km/h beinahe in die Wand, in Zandvoort kam es zu einem ähnlichen Manöver. In den Niederlanden hatte es auch schon in der Quali gekracht, weil sich der Russe vom Team hintergangen fühlte (Hier alle Infos >>>).

Die beiden Haas im Duell. Foto: imago images/Motorsport Images

Doch von den ganzen Streitereien ist plötzlich nichts mehr zu hören. Mazepin gibt sich als äußerst versöhnlich. „Für mich gibt es zwei Micks“, erklärt er nun in einem Interview mit „Bild am Sonntag“. „Abseits der Strecke mag ich ihn und seine Art sehr.“

Beide seien im gleichen Alter, ambitioniert und mit einer Menge Talent ausgestattet. „Wenn er mal Hilfe brauchen sollte, würde ich immer probieren, ihn zu unterstützen“, verspricht Mazepin. Ob die beiden noch zu echten Freunden werden? „Freunde ist vielleicht ein bisschen viel, aber wir respektieren uns“, meint der 22-Jährige.

Formel 1: So sieht Mazepin Schumacher auf der Strecke aus

Auf der Strecke sei ihr Verhältnis anders. Beide wollen die Anführer im Team sein. „Er wird nicht akzeptieren, dass er die Nummer zwei ist. Und ich werde das auch nicht“, lautet seine Ansage. Enge Duelle dürften also auch in Zukunft vorprogrammiert sein.

Beim Qualifying zum Russland-GP gewann Schumacher das Duell gegen seinen Teamkollegen deutlich. Wie sich die beiden im Rennen schlagen, kannst du bei uns im Live-Ticker verfolgen >>> (mh)