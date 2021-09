Formel 1: DIESE Änderung versteht Sebastian Vettel gar nicht – „Die Dinge, die Spaß machen, sterben aus“

In der Formel 1 herrscht große Umbruchstimmung. 2022 wird sich in der Rennserie einiges verändern. Neue Regeln und neue Autos sollen das Fahrerfeld wieder umkämpfter machen.

Auch im Rennkalender schmeißt die Formel 1 einiges durcheinander. Selbst jahrelange Traditionen sind nicht mehr in Stein gemeißelt. Eine Tatsache, die Sebastian Vettel sauer aufstößt.

Formel 1: Vettel trauert um Monaco-Tradition

Diese Nachricht versetzte die Formel 1 in Aufruhr. Einem Bericht zufolge soll der Monaco-GP ab 2022 umgestellt werden. Traditionell fanden die ersten Trainingseinheiten im Fürstentum immer schon am Donnerstag statt, während am Freitag ein freier Tag für Fahrer und Teams folgte.

--------------------------------------------

Der Formel 1-Rennkalender 2021

28. März – Bahrain (Sakhir) - Sieger: Lewis Hamilton

18. April – Italien (Imola)* - Sieger: Max Verstappen

02. Mai – Portimao (Portugal) - Sieger: Lewis Hamilton

09. Mai – Spanien (Barcelona)* - Sieger: Lewis Hamilton

23. Mai – Monaco - Sieger: Max Verstappen

06. Juni – Aserbaidschan (Baku) - Sieger: Sergio Perez

20.Juni – Frankreich (Le Castellet) - Sieger: Max Verstappen

27. Juni – Steiermark (Spielberg) - Sieger: Max Verstappen

04. Juli – Österreich (Spielberg) - Sieger: Max Verstappen

18. Juli – Großbritannien (Silverstone) - Sieger: Lewis Hamilton

01. August – Ungarn (Budapest) - Sieger: Esteban Ocon

29. August – Belgien (Spa) - Sieger: Max Verstappen

05. September – Niederlande (Zandvoort) - Sieger: Max Verstappen

12. September – Italien (Monza) - Sieger: Daniel Ricciardo

26. September – Russland (Sotschi)

10. Oktober – Türkei (Istanbul)

24. Oktober – USA (Austin)

07. November – Mexiko (Mexiko-Stadt)

14. November – Brasilien (Sao Paulo)

21. November – offen

05. Dezember – Saudi-Arabien (Dschidda)*

12. Dezember – Abu Dhabi

*Rennen werden auch bei RTL übertragen

--------------------------------------------

Damit dürfte in der kommenden Saison Schluss sein. Rechteinhaber Liberty Media hat sich mit dem Veranstalter offenbar geeinigt, dass in Monaco in Zukunft wie auf allen anderen Strecken auch freitags trainiert wird.

Der Monaco-GP gehört seit Jahren zum Programm. Foto: imago images/PanoramiC

Eine Entscheidung, die Sebastian Vettel bedauert. „Es war schön, einen freien Tag zu haben - nicht um Party zu machen, sondern um etwas mehr Zeit für die Vorbereitung zu haben“, erklärte er am Rande des Russland-GPs.

+++ Hier bekommst du alle Infos zum Russland-GP der Formel 1 +++

„Die Dinge, die Spaß machen, sterben aus“, zeigt er sich enttäuscht. Wahrscheinlich sei das der Grund, warum man das Monaco-Programm zusammenschrumpfen wolle. „Früher hat es Spaß gemacht, also sollten wir es nicht mehr tun“, meint er ironisch.

Formel 1: Vettel mit seinem Unverständnis nicht allein

Zwar merkt Vettel an, dass sein Satz eher ein Scherz gewesen sei, dennoch hat er kein Verständnis für die geplanten Änderungen. „Ich weiß nicht, warum man das in Monaco ändern sollte.“

---------------------------------------------

Nicht nur Vettel, auch der zweimalige Formel 1-Weltmeister Fernando Alonso äußerte sich kritisch. Die Entscheidung sei schlecht. „Wir alle lieben Monaco, und einen Tag weniger zu haben, ist nicht gut“, so Alonso. (mh)