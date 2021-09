Die Formel 1 Saison 2021 steht in den Startlöchern. Mick Schumacher, Sohn der deutschen Formel 1-Legende Michael Schumacher, gibt sein Debüt. Doch welche Piloten gehen außerdem an den Start? Wir stellen Dir alle Fahrer und Teams vor.

Formel 1: In Sotschi fliegen die Giftpfeile! Fieser Seitenhieb von Verstappen gegen Hamilton

Der Kampf um die Weltmeisterschaft ist in der Formel 1 so hitzig wie lange nicht mehr. Die beiden Hauptrollen nehmen Mercedes-Dauerweltmeister Lewis Hamilton und sein Red-Bull-Herausforderer Max Verstappen ein.

Nachdem es in Monza vor zwei Wochen richtig krachte, fliegen in Russland nun bereits wieder Giftpfeile, ehe das Formel 1-Rennen in Sotschi stattgefunden hat. Verstappen kann sich einen Seitenhieb gegen Hamilton nicht verkneifen.

Formel 1: Verstappen reagiert auf Hamilton-Kritik

Hatte Hamilton den Niederländer in Silverstone noch ins Aus katapultiert, sorgte Verstappen in Italien dafür, dass die beiden Kontrahenten beide nicht die Zielflagge sahen. Die Bilder, auf denen Verstappens Hinterreifen im Cockpit von Hamilton hängt, sind immer noch präsent.

In Italien krachte es zwischen den beiden Kontrahenten. Foto: imago images/Motorsport Images

Der Brite nahm das zum Anlass, um einen Gruß an Verstappen zu schicken: „Ich kann sagen, wie der erste Titelkampf für mich war, und das war schon schwierig und intensiv“, erklärte Hamilton und glaubt, dass auch Verstappen nun immer nervöser und fehleranfälliger würde, je näher die WM-Entscheidung rückt.

------------------------------------

Der aktuelle WM-Stand in der Formel 1:

Verstappen, 226,5 Punkte Hamilton, 221,5 Punkte Bottas, 141 Punkte Norris, 132 Punkte Perez, 118 Punkte

-------------------------------------

Aussagen, die Verstappen mit viel Ironie kontert. „Ich bin so nervös, ich kann kaum schlafen“, gibt der 23-Jährige bissig zurück. „Es ist wirklich fürchterlich, um einen Titel zu kämpfen. Ich hasse es!“

Anschließend wird er allerdings etwas ernster: „Nein, ich bin wirklich entspannt“, meint er und verweist darauf, dass es ein gutes Gefühl sei, wenn man um den Gesamtsieg mitfahren könnte. An Hamilton gewandt schiebt er hinterher: „Diese Kommentare zeigen nur, dass er mich überhaupt nicht kennt. Aber das muss er auch nicht.“

Formel 1: Titelkampf spitzt sich zu

Es ist das neueste Kapitel in einem seit Monaten schwelenden Streit der beiden Rennställe und ihrer Fahrer. Auch nach dem Silverstone-Unfall hatte wochenlang einen Schlagabtausch und Schuldzuweisungen gegeben.

-------------------------------------

---------------------------------------

Ob Verstappen und Hamilton in Sotschi auch auf der Strecke aneinandergeraten, kannst du bei uns im Live-Ticker verfolgen.