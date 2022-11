Formel 1: Mercedes plant radikalen Schritt – Detail überrascht

Die diesjährige Winterpause in der Formel 1 ist die längste seit vielen Jahren. Von Mitte November bis Anfang März werden die Motoren ruhen, dies liegt an der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar.

Nun diskutieren die Teams über die Einführung eines Winter-Shutdown in die Regeln der Formel 1. Dieser soll dann ab dem nächsten Jahr kommen – zumindest, wenn es nach den Sportdirektoren geht.

Formel 1: Gibt es bald einen Winter-Shutdown?

Ab dem kommenden Jahr könnte es in der Formel 1 einen Winter-Shutdown geben. Dies wurde nun zumindest von den Sportdirektoren vorgeschlagen. Bis zu dieser Saison war es so, dass es lediglich einen zweiwöchigen Sommer Shutdown gegeben hat. In diesem konnten die Teams pausieren. In der Winterpause war dies bislang nicht der Fall.

Sollte ein Winter-Shutdown in die Regeln aufgenommen werden, würde die Teams dazu verpflichtet werden ihren Betrieb zu pausieren. Damit würde garantiert werden, dass die Mitarbeiter eine Pause erhalten. Mit 24 Rennen sind die Teams in der kommenden Saison mehr denn je gefordert. Ein Winter-Shutdown wäre laut Mercedes-Teamchef Toto Wolff daher die ideale Möglichkeit den Mitarbeitern eine dringend benötigte Pause zu verschaffen.

Formel 1: Wolff plädiert für Winter-Shutdown

„Viele von uns Teamchefs würden das, was wir im Sommer haben, gern auf den Winter übertragen. Zumindest ab Weihnachten und in der ersten Woche des neuen Jahres. Das steht natürlich noch zur Diskussion. Aber es war ein positives Zeichen, zum Wohle der Menschen“, verrät Wolff. „Wir fahren immer mehr Rennen fahren, und wenn man keine Unterbrechungen erzwingt, arbeiten die Leute durch, weil es ein strategischer Vorteil ist“, meint der Mercedes-Teamchef dann und ergänzt: „Wenn man also diesen Vorteil beseitigt, bedeutet das, dass alle abschalten müssen“.

Otmar Szafnauer von Alpine sieht die Gespräche im Gegensatz zu seinem Kollegen schon etwas weiter: „Ich glaube, das ist bereits beschlossen. In diesem Jahr wird es nicht passieren. Aber dann soll es die Woche von Weihnachten bis zum Jahresanfang umfassen“.

Formel 1: Längste Winterpause seit vielen Jahren

Aufgrund der Fußball-WM in Katar endet die Formel-1-Saison früher. Der Saisonauftakt für die das neue Rennjahr erfolgt dann am05. März. Bis dahin haben die Teams frei. „Es ist toll, dass die Saison ein paar Wochen früher zu Ende geht als in der Vergangenheit, denn es sind wirklich alle am Anschlag“, meint Wolff. Sein Team wird von dieser freien Zeit allerdings nur wenig zu spüren bekommen.

„Diese zwei Wochen extra sind sehr willkommen. In der Fabrik allerdings ist es so, dass auch zwischen Weihnachten und Silvester rund um die Uhr gearbeitet wird“, kündigt der Mercedes-Teamchef an. „Für das Rennteam, das so viele Flugmeilen sammelt, ist die frühere Winterpause aber positiv“, ergänzt er anschließend.