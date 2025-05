Formel 1: Norris überrascht mit Vettel-Enthüllungen – „Schreibt mir oft“

Lando Norris gehört spätestens seit dem letzten Jahr zu den absoluten Top-Stars der Formel 1. Der Brite lieferte sich in der vergangenen Saison mit Max Verstappen einen harten Kampf um die Königsklassen-Krone und auch in diesem Jahr fährt er vorne mit.

Doch sowohl 2024 als auch in den ersten Rennen 2025 zeigt sich: Immer wieder unterlaufen ihm kleinere oder größere Patzer, weswegen er noch nicht da ist, wo er sein möchte: an der Spitze der Formel 1. Doch nun verriet er, dass er unter anderem von Sebastian Vettel immer mal wieder Unterstützung bekommt.

Formel 1: Norris regelmäßig mit Vettel in Kontakt

Wenn einer weiß, was es braucht, um Weltmeister zu werden und den ganz großen Coup zu gewinnen, dann ist es Vettel. Der Deutsche hat selbst vier Titel gewonnen, ist so viele Jahre ganz oben mitgefahren und kennt das Geschäft bestens. Da ist er wahrlich nicht der schlechteste Ansprechpartner für einen Fahrer wie Norris.

„Seb schreibt mir oft über solche Dinge. Ein Rennfahrer zu sein, bedeutet nicht nur, das Auto zu fahren. Es gibt viele andere Faktoren, und in den letzten Monaten, im letzten Jahr, habe ich mehr über das außerhalb der Strecke gelernt, wie man es verbessert, aber ich bin immer offen für Möglichkeiten, mich noch weiter zu verbessern“, erklärte der McLaren-Pilot kürzlich gegenüber „Sky Sports“.

„Es ist meine Art, Dinge zu tun. Vielleicht ist es nicht die perfekte Art,“ räumte er ein, „aber so bin ich aufgewachsen. So habe ich immer das Gefühl gehabt, auf die beste Weise aus meinen Fehlern zu lernen“, so Norris über seine Herangehensweise, auch sich selbst öffentlich nicht immer in Schutz zu nehmen. So erklärte er immer wieder, dass er schlichtweg zu langsam sei, um ganz vorne zu stehen.

Gelingt Norris der große Wurf?

Im letzten Jahr musste er sich Verstappen geschlagen geben und auch in diesem Jahr scheint es, als würde er aufgrund von kleineren Patzern erneut nur das Nachsehen haben. In diesem Jahr ist es ausgerechnet sein Teamkollege Oscar Piastri. Und doch glaubt Norris, an sich und seine Chance, Formel-1-Weltmeister zu werden.

Weitere News:

Der erste Schritt ist, an seine eigenen Fähigkeiten zu glauben, sagt Norris. „Ich meine, einfach, das zu tun, was ich tue, weil ich glaube, dass das, was ich tun kann, besser ist als das, was sie tun können,“ sagte er. „Das ist eine große Aussage, aber ich muss es glauben“, machte er deutlich. Das ist mal eine Ansage. Liefern muss er jetzt auf der Strecke – denn noch ist er voll im Rennen um den Titel.