Borussia Mönchengladbach macht es offiziell: Jetzt können es alle sehen

Sportlich läuft es für Borussia Mönchengladbach derzeit alles andere als rund. Noch vor wenigen Wochen träumten die Fohlen vom Erreichen der internationalen Plätze. Doch sechs sieglose Spiele in Folge haben diesen Traum längst platzen lassen.

Und auch mit dem, was ihnen abseits des Platzes geboten wird, sind die

Fans nur bedingt glücklich. Jüngster Auslöser für Unmut: das neue Auswärtstrikot der Fohlen für die Saison 2025/26. Die Präsentation hat bei vielen Fans von Borussia Mönchengladbach gemischte Gefühle ausgelöst – und das schlägt sich in den Reaktionen wieder.

Borussia Mönchengladbach: Trikot als Hommage – doch Fans erkennen keinen Bezug

Mit dem neuen Design wollte der Verein gemeinsam mit Ausrüster Puma den DFB-Pokalsieg von 1995 würdigen. Das Trikot soll eine moderne Hommage an das historische Ereignis sein. Doch bei der Anhängerschaft kommt das neue Shirt nicht gut an. In sozialen Medien äußerten sich viele enttäuscht:

„Passt zu den letzten sechs Spielen“, „Zeit für Nike als Ausrüster“, oder „Das ist eine Verspottung des Pokalsiegs von 1995“ – das sind nur einige der negativen Kommentare. Viele Fans bemängeln, dass sie in dem Design keine Verbindung zur Tradition erkennen können.

Gladbach setzt auf Camouflage und hellgrüne Grundfarbe

Das Auswärtstrikot ist in einem hellen Grün gehalten und enthält ein schwarz-weiß-grünes Camouflage-Muster, das dezent an mehreren Stellen eingearbeitet wurde. Laut Vereinsangaben soll es die Verbindung von Moderne und Tradition symbolisieren. Wie schon in der Vorsaison ziert „Reuter“ das Trikot erneut als Hauptsponsor – prominent in der Mitte platziert.

Das neue Heimtrikot wiederum wird Borussia Mönchengladbach am letzten Spieltag der Saison – dem 17. Mai gegen den VfL Wolfsburg – erstmals im Borussia-Park tragen und den Fans präsentieren. Für Trainer Gerardo Seoane und sein Team ist es dann der letzte Heimauftritt in einer durchwachsenen Spielzeit.