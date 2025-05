Formel 1: Verstappen im Ferrari! Weltmeister bei Geheim-Aktion erwischt

Vier WM-Titel in Folge machten Max Verstappen zum Dominator der Formel 1 und zum Serienweltmeister-Nachfolger von Lewis Hamilton. Doch in diesem Jahr scheint sich das Blatt gewendet zu haben. Nach langer Zeit wirkt alles anders: Der Red-Bull-Pilot liegt aktuell nur auf Platz drei der WM-Wertung – hinter den beiden McLaren-Fahrern Lando Norris und Oscar Piastri.

Ein fünfter Formel-1 Titel in Folge? Momentan eher unwahrscheinlich. Und nun wurde Verstappen sogar in einem Auto eines anderen Teams gesichtet. Was steckt dahinter?

Formel 1: Max Verstappen Undercover im Ferrari

Derzeit haben Verstappen und Red Bull sicherlich einige Aufgaben vor der Brust, um einen Schritt aus der Krise zu machen. Doch Verstappen versucht offenbar auch, den Kopf mit anderen Aktivitäten freizubekommen.

Wer jüngst am Rande der Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) genau hinsah, entdeckte einen Ferrari 296 GT3 in auffälliger Optik. Dieser war mit einem Verstappen.com-Racing-Logo lackiert. Als Fahrer war jedoch ein Franz Hermann angegeben.

Tatsächlich fuhr das Auto aber niemand anderes als der Red-Bull-Star selbst, wie Bildaufnahmen belegen. Franz Hermann dient offenbar nur als Tarnung. Der Niederländer fuhr auf der legendären Nordschleife – begleitet von einem Sicherheitsteam und abgeschirmt von der Öffentlichkeit.

+++ Formel 1: Verstappen-Schock! Jetzt gibt es keine Zweifel mehr +++

Lizenz-Pläne und eigene GT3-Zukunft

Verstappen ist das Auto längst vertraut – obwohl es ein Ferrari und kein Red Bull ist. Seit 2023 startet Thierry Vermeulen, der Sohn seines Managers, mit dem Ferrari in der GT World Challenge. Der Weltmeister selbst testete das Fahrzeug bereits mehrfach – jedoch nicht unter den Augen der Öffentlichkeit. Dass er nun ausgerechnet auf der gefährlichsten Strecke der Welt auftaucht, ist mehr als ein spontaner Ausflug.

Dass Verstappen eines Tages ein Rennen auf der Nordschleife bestreiten will, ist kein Geheimnis. Bislang scheiterte dieses Vorhaben regelmäßig an den Bedenken seines Teams – auch eine geplante Demofahrt 2023 wurde von Red Bull untersagt.

Weitere interessante Artikel:

Doch die Aktion vom Nürburgring könnte nun der erste Schritt sein. Laut „Auto Motor und Sport“ arbeitet Verstappen an der sogenannten Nordschleifen-Permit, einer speziellen Lizenz für Einsätze in der Eifel. NLS-Rennen ließen sich für Verstappen noch in diesem Jahr absolvieren – ohne Terminkollision mit der Formel 1.