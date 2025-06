Formel 1: Österreich-GP hat Nachspiel – FIA greift durch!

Der Große Preis von Österreich sorgt auch im Nachgang für Diskussionen. Vor allem der Crash zwischen Max Verstappen und Kimi Antonelli erhitzt die Gemüter vieler Fans der Formel 1.

Beide Fahrer erhielten in Spielberg eigentlich schon die Höchststrafe. Sowohl Verstappen als auch Antonelli mussten ihre Boliden in Runde eins abstellen. Nun kommt es für Unfallverursacher Antonelli jedoch noch dicker. Die Regelhüter der Formel 1 zeigen keine Gnade.

Formel 1: Grid-Strafe für Antonelli in Silverstone

Wie die FIA nur kurz nach dem Rennen in Österreich bekanntgegeben hat, wird Antonelli für das kommende Rennwochenende in Großbritannien mit einer Grid-Strafe belegt. Konkret wird es für den Italiener in der Startaufstellung drei Plätze nach hinten gehen. Diese Entscheidung geht aus dem Crash mit Verstappen hervor, wie die Rennleitung bestätigte.

„Die Sportkommissare stellten fest, dass – obwohl der Vorfall in Runde eins geschah – keine anderen Fahrzeuge Einfluss auf den Vorfall hatten und der Fahrer von Auto zwölf die volle Schuld trägt. Daher wurde in diesem Fall nicht der üblicherweise mildere Bewertungsmaßstab für Vorfälle in Runde eins angewendet. Sie erkennen jedoch auch an, dass es sich nicht um ein klares Divebomb-Manöver handelte, sondern um die Folge eines Ausweichversuchs nach dem Blockieren der Räder“, heißt es von Seite der FIA.

Früher Rückschlag für Mercedes

Für Mercedes ist das gleich doppelt bitter, schließlich muss man kurz vor dem Heim-Rennen in Silverstone (6. Juli) nun einen echten Rückschlag hinnehmen. Nach einem schwachen Rennwochenende in Österreich bleibt die Stimmung also eher mäßig.

Ein Hoffnungsschimmer für Mercedes: In Silverstone dürfte es im Vergleich zum Österreich-GP deutlich kälter werden. Ein Umstand, der dem deutsch-britischen Werksteam zu Gute kommen dürfte.