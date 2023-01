Formel 1: Jetzt ist es raus – Mercedes lässt die Katze aus dem Sack

In wenigen Monaten startet die neue Saison in der Formel 1. Die ersten Rennställe haben bereits angekündigt, wann das Design der neuen Autos bekanntgeben wird, allerdings noch nicht alle.

Nun hat mit Mercedes auch der deutsche Rennstall nachgezogen. Schon bald werden die Formel-1-Fans der Silberpfeile wissen, in welchem Auto auch Mick Schumacher in der kommenden Saison fahren wird.

Formel 1: Mercedes-Auto erscheint im Februar

In einer offiziellen Pressemitteilung hat Mercedes verraten, dass die Silberpfeile das Auto für die kommende Saison am 15. Februar präsentieren werden. Der Wagen mit dem Namen „F1 W14 E Performance“ würde dann in rund einem Monat der Öffentlichkeit im Internet präsentiert werden. Dann wird also klar sein, in welchem Auto Lewis Hamilton, George Russell und Mick Schumacher als dritter Fahrer auf Punktejagd gehen wird.

„Das Auto für 2023 baut auf den Erfahrungen des Vorjahres auf, die das Team gezwungen haben, sich zahlreichen Herausforderungen mit dem W13 zu stellen und diese zu meistern“, heißt es in der offiziellen Pressemitteilung von Mercedes. Somit ist klar: Die Silberpfeile wollen aus ihren Fehlern aus dem Vorjahr lernen.

Formel 1: Mercedes will aus dem Vorjahr lernen

„Die Fortschritte, die durch den Einsatz und die Entschlossenheit aller Teammitglieder in Brackley und Brixworth erzielt wurden, halfen dabei, ab der Saisonmitte stärkere Ergebnisse einzufahren, was beim Großen Preis von Sao Paulo in einem Doppelsieg gipfelte“, heißt es weiter.

Mehr aktuelle News:

In der vergangenen Saison hat der Vizeweltmeister von 2021, Lewis Hamilton, nur den sechsten Platz in der Endtabelle erreicht. Sein Teamkollege George Russell wurde vierter und verpasste somit nur knapp das Podest. In der Konstrukteurswertung belegte Mercedes hinter Red Bull und Ferrari den dritten Platz.