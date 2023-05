Formel 1: Fan-Hoffnung endgültig geplatzt? DAS ist die bittere Wahrheit

Fünf Rennen sind in der Formel 1 absolviert, doch längst ist jedem klar: Der WM-Titel kann in diesem Jahr nur an Red Bull gehen. Der Bolide des Brause-Rennstalls ist der Konkurrenz meilenweit voraus, da kann niemand mithalten.

Und selbst der Hoffnung, dass es Team-intern wenigstens einen großen Kampf um den WM-Titel in der Formel 1 geben könnte, nahm Max Verstappen jetzt wieder allen Wind aus den Segeln. Der Niederländer fährt in einer eigenen Liga.

Formel 1: Verstappen überhaupt zu schlagen?

Wenn jemand Max Verstappen in diesem Jahr Paroli bieten kann, dann ist es Sergio Perez. Der Mexikaner sitzt im gleichen Auto, hat damit also die gleichen Voraussetzungen. Allerdings sieht es nach fünf Rennen nicht danach aus, als könne Perez ernsthaft um den WM-Titel mitfahren.

Fünf Grand Prixs sind absolviert. Drei Mal stand Max Verstappen ganz oben, zwei Mal Sergio Perez. Klingt wie ein ausgeglichenes Duell, ist es beim genauen Hinsehen aber nicht. Als Perez in Saudi-Arabien gewann, startete Verstappen nach technischen Problemen im Qualifying von Platz 15 und fuhr locker auf Platz zwei vor.

+++ Formel 1: Horror-Start! Pilot droht Cockpit zu verlieren – „Hatte seine Chance“ +++

In Miami war die Machtdemonstration noch deutlicher. Problemlos überholte er einen Fahrer nach dem anderen und schnappte sich schließlich auch seinen Teamkollegen – von Startplatz neun holte sich Verstappen noch den Sieg, und das gefühlt ohne größere Anstrengungen.

Reifenmanagement, Grundpace, Überholmanöver – Verstappen ist seinem Teamkollegen in fast allen Belangen überlegen. Einzig auf richtigen Stadtkursen wie in Baku scheint Perez dem Niederländer die Stirn bieten zu können. Dort siegte er, obwohl Verstappen vor ihm startete.

Mehr News:

DAS muss sich dringend ändern

Auf die ganze Saison gesehen sind das allerdings sehr bittere Aussichten für die Fans. Geht nichts völlig schief, wird Verstappen in aller Seelenruhe seinen dritten WM-Titel in Folge einfahren. Es liegt nun an Mercedes, Ferrari und Co., die Lücke zu Red Bull zu schließen. Denn: Wenn Lewis Hamilton, George Russell, Charles Leclerc und Carlos Sainz kein besseres Auto bekommen, sind sie gegen Superstar Verstappen machtlos.