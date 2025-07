Max Verstappen spricht Machtwort! Seine Aussagen lassen keinen Raum für Spekulationen

Wechselgerüchte hier, Spekulationen um seine Zukunft da – Max Verstappen steht derzeit noch mehr im Fokus als ohnehin schon. Erst vor wenigen Tagen berichtete „Sky Italia“, dass sich der Formel-1-Weltmeister mit Mercedes und Toto Wolff gar schon auf einen Wechsel zu 2026 geeinigt haben soll.

In den vergangenen Monaten hieß es auch immer wieder, dass Max Verstappen mit der Überlegung spiele, die Formel 1 in naher Zukunft zu verlassen und in einer anderen Rennserie an den Start zu gehen. Diese Gerüchte schob er nun vorerst bei Seite.

Max Verstappen schließt Formel-1-Pause aus

Wie sieht die Zukunft von Verstappen aus? Wie sieht er selbst seine Zukunft? Über kaum ein Thema ist in den vergangenen Wochen und Monaten so viel diskutiert und spekuliert worden. Jetzt spricht der Niederländer erstmals richtig deutlich über ein mögliches Sabbatjahr.

Darauf angesprochen, lieferte Verstappen eine klare Antwort: „Nein.“ Nachfrage: „Nein?“ – Antwort: „Nein.“ „Nein, nein, nein“, sagt der Red-Bull-Pilot über eine Formel-1-Auszeit und betont, dass er „mit Sicherheit“ in der Königsklasse fahren werde. Der viermalige Formel-1-Weltmeister wird also keine Pause einlegen – alle Fans des Niederländers können also durchatmen.

Verstappen machte nie einen Hehl darauf, dass er auch andere Rennserien – wie etwa das GT3-Programm – enorm spannend findet. Dass er in zwei Serien gleichzeitig an den Start gehen wird, verneinte er bislang noch nicht. Ob dies eine Option für den Niederländer ist?

Red Bull oder Mercedes?

Fakt ist: Er wird der Formel 1 erhalten bleiben. Die große Frage: Bei welchem Team? Bleibt er bei Red Bull oder folgt der Sensationswechsel zu Mercedes? Er dementierte einen möglichen Wechsel nicht, bekannte sich nicht klar zu Red Bull. Und doch scheint es unvorstellbar, dass dieser Deal wirklich Realität werden könnte.

Mercedes-Boss Wolff kündigte an, eine Entscheidung über die Fahrerpaarung 2025 in Kürze bekannt gegeben zu wollen. Ob er in diesem Rahmen die Verpflichtung des Superstars verkünden wird? So oder so wird Verstappen noch eine Weile im Rampenlicht der Königsklasse bleiben – ob bei Red Bull oder tatsächlich bei Mercedes.