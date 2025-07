Wirbel um Max Verstappen wird immer größer – geht Red Bull nun einen drastischen Schritt?

Diese Nachricht dürfte auch bei Red Bull Schockwellen ausgelöst haben! Max Verstappen soll sich mit Mercedes bereits über einen Wechsel einig sein. Ein Thema, das die Formel 1 seit Tagen beschäftigt.

Vor allem aber ist es ein Nebenschauplatz, den Red Bull in der aktuellen Lage gar nicht gebrauchen kann. Der Rennstall befindet sich in einer fetten Krise. Ein möglicher Abgang von Max Verstappen wäre wohl der letzte Schritt, um die Saison 2025 frühzeitig abzublasen.

Max Verstappen: Red Bull in der Krise

Es läuft in dieser Saison nicht viel zusammen für Red Bull. Auf der Strecke ist man McLaren und mittlerweile auch Mercedes und in Teilen Ferrari deutlich unterlegen. Verstappen schafft es zwar vereinzelt noch Ausrufezeichen zu setzen, doch auch er kommt mit dem aktuellen Auto an die Grenzen.

Die Konsequenz: In der Konstrukteurswertung ist man abgeschlagen Vierter. Das liegt auch daran, dass man sowohl mit Liam Lawson als auch Yuki Tsunoda als zweitem Fahrer bisher ins Klo griff. Beide holten bzw. holen kaum Punkte. Max Verstappen (hier mehr zu ihm lesen) kämpft auch in dieser Wertung weitestgehend allein.

Fokus auf 2026?

Weil die Chancen auf einen Titel in diesem Jahr verschwindend gering ist, könnte Red Bull nun radikal durchgreifen, die Saison 2025 schon abhaken und sich ganz auf das neue Jahr konzentrieren. Der vermutlich einzige Grund, warum man das nicht schon längst gemacht hat, war die kleine Hoffnung, Max Verstappen in der Fahrer-WM nochmal zurückzubringen.

Doch sollte dieser wirklich zu Mercedes gehen, wäre Red Bull dem Niederländer nichts mehr schuldig und könnte ihn in seinem letzten RB-Halbjahr regelrecht verdursten lassen, während man das Auto für die kommende Saison mit deutlich mehr Ressourcen planen kann.

Max Verstappen hält sich bedeckt

Ob man diesen Schritt geht, dürfte in hohem Maße auch davon abhängen, ob Verstappen wirklich bei Mercedes unterschreibt. Der Niederländer hält sich dazu öffentlich allerdings noch bedeckt.