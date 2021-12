An diesem Wochenende gastiert die Formel 1 zum ersten Mal in ihrer Geschichte in Saudi-Arabien. Eine Strecke, die für viele Fahrer unbekannt ist.

Dann ist ja noch der spannende WM-Kampf zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton. Doch statt Vorfreude gibt es bei vielen Fans der Formel 1 Sorge.

An diesem Wochenende gastiert die Formel 1 das erste Mal überhaupt in Saudi Arabien. Foto: imago images (Montage DER WESTEN)

Formel 1: Vor Saudi-Arabien-GP – DAS bereitet den Fans große Sorgen

„Die Fahrer kennen den Kurs bislang nur vom Simulator“, erklärte F1-Renndirektor Michael Masi. Der Australier freut sich aber auf die Premiere des von Hermann Tilke entworfenen Stadtkurses: „Wir werden herausragende und spektakuläre Rennaction sehen. Es ist ein Flutlicht-Rennen auf einem superschnellen Kurs.“

Ob es die vielen Formel-1-Fans auch so sehen? Im Gegenteil. Es ist auf jeden Fall ein spektakulärer Kurs, doch es gibt kaum Überholmöglichkeiten. Gefahren wird in der wichtigsten Hafenstadt Saudi-Arabiens gegen den Uhrzeigersinn, es gibt 16 Links- und elf Rechtskurven.

In der Simulation, die auf Twitter vom offiziellen F1-Kanal veröffentlicht wurde, sehen viele Fans nur zwei Möglichkeiten, um zu überholen. In Kurve eins und Kurve 27. Darüber hinaus sollen auf den Geraden DRS-Zonen liegen, um Überholen zu ermöglichen, und alles soll unter Flutlicht stattfinden.

Formel 1-Strecke bei Fans nicht beliebt

Doch die Strecke scheint dennoch nicht bei den vielen Formel-1-Fans gut wegzukommen. „Überholmanöver im Rennen trotz DRS: null“, schreibt ein Fan auf Twitter unter dem Video.

„Ich mag diese Straßen-Kurse überhaupt nicht. Da gibt's ja gar keine richtigen Überholmöglichkeiten“, kommentiert ein anderer. Ihm stimmt ein weiterer F1-Zuschauer zu. „Ach du Scheiße. Es ist ja schlimmer als gedacht. Einzige Möglichkeit zu überholen ist die Kurve 1 und Kurve 27. Das kann ja was werden.“

Besonders interessant wird es dann für die Fahrer sein, die noch nie auf der Strecke gefahren sind. Eine Prognose abzugeben, ist noch schwierig. Zumal die Strecke noch nicht fertig ist. Auch für die Teams ist es nicht möglich, Analysen vor Ort zu betreiben. (oa)