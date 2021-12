Formel 1: Nächste Strafe droht – wird WM-Entscheidung vertagt?

Der Titelkampf in der Formel 1 geht auf die Ziellinie zu. Max Verstappen führt bei zwei verbleibenden Rennen mit acht Punkten vor Lewis Hamilton.

Schon im nächsten Formel 1-Rennen in Saudi-Arabien könnte die Entscheidung fallen. Doch Red Bull denkt wohl darüber nach, den Motor von Verstappen zu tauschen. Dem Niederländer würde dann eine Strafe drohen.

Formel 1: Wird Max Verstappen vor den letzten Rennen der Saison mit einem neuen Motor ausgestattet? Dem Niederländer würde dann eine Strafe drohen. Foto: imago images/PanoramiC

Formel 1: Nächste Strafe droht

Max Verstappen könnte für die abschließenden Rennen in Saudi-Arabien und Abu Dhabi mit einem neuen Motor ausgestattet werden. Das berichtet „Motorsport.com“. Sollte es tatsächlich dazu kommen, würde der Red-Bull-Pilot beim kommenden Grand Prix fünf Plätze in der Startaufstellung strafversetzt werden.

Verstappen (Red Bull) – 351,5 Punkte Hamilton (Mercedes) – 343,5 Bottas (Mercedes) – 203 Perez (Red Bull) – 190 Norris (McLaren) – 153

...

12. Vettel (Aston Martin) – 43

19. Schumacher (Haas) – 0

So oder so wäre in Saudi-Arabien wohl die letzte Chance auf einen Wechsel, denn beim Saisonfinale in Abu Dhabi lohnt es sich nicht für noch ein einziges Rennen, einen neuen Motor einzubauen.

Sein Konkurrent ist da einen Schritt voraus: Hamilton wechselte zuletzt vor dem Brasilien-Grand-Prix den Motor. Und das mit Erfolg. Der Brite wurde in Interlagos zwar aufgrund des frischen Antriebs ebenfalls um fünf Startplätze zurückversetzt, aber der Motor war so gut, dass er der Konkurrenz komplett enteilt ist.

Formel 1: WM-Kampf durch Motorenstrafe noch spannender?

Sollte Verstappen tatsächlich im Falle einer Strafe um fünf Plätze nach hinten versetzt werden, könnte das den WM-Kampf nochmal spannender machen, als es schon ist.

Spannender WM-Kampf zwischen Verstappen und Hamilton. Foto: imago images/Motorsport Images

Mit acht Zählern Vorsprung geht Verstappen in die letzten beiden Rennen. Noch vor wenigen Wochen war der Niederländer seinem Kontrahenten Hamilton nahezu uneinholbar entschwunden.

Der Mercedes-Pilot wirkt derzeit unbezwingbar und bei einer möglichen Strafe für Verstappen umso motivierter, den Grand Prix in Saudi-Arabien zu gewinnen. Dann würde alles auf ein Herzschlagfinale in Abu Dhabi hinauslaufen. (oa)