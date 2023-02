Formel 1: Sinneswandel bei Max Verstappen? „Ich hoffe, dass sie meine Botschaft verstanden haben“

Noch vor einem Jahr nahm Max Verstappen die Rolle des größten „Drive to Survive“-Kritikers ein. Der Formel-1-Weltmeister warf den Machern der Netflix-Serie vor, Dinge zu verdrehen und Rivalitäten zu inszenieren.

Zum Saisonstart 2022 blieb Max Verstappen seiner Linie treu, hielt am „Drive to Survive“-Boykott fest. Im Laufe des Jahres wendete sich das Blatt. Der Formel-1-Star kehrt in die Netflix-Serie zurück. Und jetzt lobt er die Doku plötzlich sogar noch.

Formel 1: Verstappen-Aussagen ziemlich überraschend

In Staffel vier der beliebten Netflix-Serie „Drive to Survive“ suchten die Zuschauer Max Verstappen vergeblich. Der zweifache Weltmeister boykottierte die Doku, wollte keine Interviews geben und kritisierte Netflix heftig.

Zu Beginn der Saison 2022 erklärte er noch: „Ich werde meine Entscheidung nicht ändern. Meines Erachtens war es schon nach der ersten Staffel ruiniert. Ich bin bodenständig und will bei Fakten bleiben, ohne etwas künstlich aufzublähen.“

Im vergangenen Sommer folgte die Wende: Verstappen ist bei der 5. Staffel wieder dabei, aber nur unter einer Bedingung. „Ich möchte es nur realistischer haben – zumindest was mich angeht. Was sie mit den anderen Fahrern machen, kann ich nicht kontrollieren, aber bei mir möchte ich die Kontrolle haben“, so Verstappen vor dem Rennen in Silverstone.

Offensichtlich hat das gut geklappt, denn plötzlich lobt er die Dokumentation. Bei der Präsentation des RB19 in New York schwärmte er regelrecht von „Drive to Surive“. Die Doku habe massiv geholfen „einen tiefen Einblick in eine Rennfahrerkarriere zu geben“. Verstappen sagte weiter: „Bis dahin (vor Serienstart; Anm. d. Red.) schien die Formel 1 immer als ein abgeschotteter Kosmos, in den man nicht reinkommt.“

Verstappen: Gewisse Skepsis bleibt

So ganz traut er dem Braten aber offensichtlich noch nicht. Nach der Präsentation des RB19 sagte Verstappen: „Ich hoffe natürlich, dass sie meine Botschaft verstanden haben und ich weiß auch, dass man als Weltmeister ein Teil von so etwas sein muss, also denke ich, dass ich ihnen etwa 30 Minuten oder eine Stunde Interview gegeben habe. Ich hoffe, sie werden es gut nutzen.“

Und weiter erklärt er: „Ich weiß nicht, wann ich es mir ansehen werde, aber ich hoffe, dass ich danach glücklich sein werde.“ Eine gewisse Skepsis bleibt also. Am 25. Februar erscheint die neue Staffel „Drive to Survive“ (Hier mehr dazu).