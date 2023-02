Formel 1: „Drive to Survive“ – Offiziell! 5. Staffel der Netflix-Serie wird an DIESEM Datum veröffentlicht

Für die Fans der Formel 1 ist es inzwischen ein Ritual die Saison mit dem Netflix-Hit „Drive to Survive“ zu starten. Immer kurz vor dem ersten Rennen erscheint die Doku-Serie beim Streamingdienst. Wann kommt die 5. Staffel „Drive to Survive“ raus?

Nun hat Netflix den Termin für die Veröffentlichung der Formel-1-Serie „Drive to Survive“ bekannt gegeben. Die Fans können es kaum abwarten, bis sie endlich wieder die beliebte Doku sehen.

Formel 1: „Drive to Survive“ – 5. Staffel der Netflix-Serie kommt

Gespannt warten die Fans der Formel 1 auf die 5. Staffel von „Drive to Survive”. Der Streamingdienst Netflix hat jetzt verraten, wann es endlich soweit sein wird. Am 24. Februar 2023 wird die Doku veröffentlicht und enthält nie zuvor gesehenes Filmmaterial sowie Interviews mit den größten Persönlichkeiten der Motorsport-Königsklasse.

In der Regel erscheint „Drive to Survive“ rund ein bis zwei Wochen vor dem Start der neuen Saison. Am 05. März startet die neue Saison der Formel 1 in Bahrain. In der Woche zuvor finden dort die Testfahrten statt.

„Drive to survive“ Staffelstarts

1. Staffel: 8. März 2019

2. Staffel: 28. Februar 2020

3. Staffel: 19. März 2021

4. Staffel: 11. März 2022

5. Staffel: 25. Februar

Wie viele Folgen „Drive to survive“-Staffel fünf hat, ist bislang nicht bekannt. Allerdings hatten die vorherigen vier Staffeln jeweils zehn Folgen – es ist nicht zu erwarten, dass die Macher von diesem Konzept abrücken werden.

„Drive to survive“: ER ist wieder dabei

Bei „Drive to Survive“ wird ein Blick zurück auf die vergangene Saison geworfen. In mehreren Folgen werden die Highlights des Jahres dargestellt. Besonders interessant ist für Zuschauer der Blick hinter die Kulissen der Formel 1.

Mehr News:

Eine Neuheit in der 5. Staffel von „Drive to Survive“ ist jetzt schon bekannt. Weltmeister Max Verstappen ist wieder mit dabei. Der Niederländer hatte sich mehrere Mal gegen eine Teilnahme gewehrt, warf den Machern Überdramatisierung vor. In Staffel fünf wird er nun wieder zu Wort kommen.