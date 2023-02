Formel 1: Hohe Erwartungen! AlphaTauri-Boss Franz Tost macht Fahrern deutliche Ansage

Die Formel 1 geht in die heiße Phase. Vom 23. bis 25. Februar finden in Bahrain die Wintertests statt, nur eine Woche später steigt auf dem Bahrain International Circuit das erste Rennen (05. März). Aktuell stehen fast täglich die Vorstellungen eines neuen Autos auf dem Programm.

Kurz vor der Präsentation des neuen Wagens der Scuderia AlphaTauri (11. Februar) haben wir mit Teamchef Franz Tost gesprochen. Nach einer enttäuschenden Saison 2022 mit Platz neun in der Konstrukteurswertung soll es beim Red-Bull-Schwesterteam in der Formel 1 wieder bergauf gehen.

Formel 1: AlphaTauri-Boss Franz Tost im exklusiven Interview

Im exklusiven Interview mit dieser Redaktion spricht Franz Tost über die Ziele für die Formel-1-Saison 2023, seine Fahrer und eine mögliche Verpflichtung von Mick Schumacher.

Hallo Herr Tost, die neue Saison steht vor der Tür, in weniger als einem Monat stehen die Testfahrten an. Wie weit sind Sie mit der Entwicklung des neuen Boliden?

Franz Tost: Alles läuft im Rahmen des vorgesehenen Programms. Wir bestanden alle „crash tests“, die notwendig sind, damit wir am Test teilnehmen dürfen. Sämtliche gemessenen Werte für das neue Auto entsprechen den Erwartungen. Also gehen wir positiv gestimmt in die neue Saison.

Am 11. Februar stellen Sie ihr neues Auto in New York vor. Wieso haben Sie sich für diesen ungewöhnlichen Ort entschieden?

In New York findet gleichzeitig die Fashion Show statt. Da wir mit AlphaTauri in diesem Business vertreten sind, dachten wir, dass es eine gute Idee ist, im Rahmen dieser Fashion Show das neue Auto zu präsentieren.

Das vergangene Jahr beendete Alpha Tauri nur auf Rang neun. Wie optimistisch sind Sie, dass ihr Rennstall 2023 wieder weiter vorne landet?

Ich bin fest davon überzeugt, dass Scuderia AlphaTauri wieder an die Erfolge vergangener Jahre anschließt.

Was sind ihre Ziele für das Jahr 2023?

Das Team muss unter den ersten sechs in der Konstruktionsmeisterschaft landen.

Franz Tost geht optimistisch in die neue Formel-1-Saison. Foto: IMAGO / HochZwei

„Er wird sofort in die Punkte fahren“

Yuki Tsunoda geht in sein drittes Formel-1-Jahr. Was erwarten Sie 2023 von ihm? Wo muss er sich verbessern?

Yuki ist ein überaus talentierter Fahrer, der sich in den letzten beiden Jahre ständig verbesserte. Wir erwarten uns einen weiteren Schritt nach vorne in seiner Entwicklung. Yuki wird eine erfolgreiche Saison abliefern.

Nyck de Vries ist neu im Team. Mit 27 Jahren ist er aber kein klassischer Rookie. Er konnte bereits die Formel E gewinnen und fuhr im vergangenen Jahr als Ersatzfahrer bei Williams auf Anhieb in die Punkte. Welche Erwartungen haben Sie an ihn?

Es ist richtig, Nyck ist kein klassischer Rookie, aber er bestreitet erstmals ein komplette Formel 1 Saison. Wir kennen und beobachten Nyck schon seit mehreren Jahren. Er ist ein extrem talentierter Fahrer, mit einem sehr hohen „natural speed“. Schließlich hat er in allen Kategorien Rennen und Meisterschaften gewonnen. Er wird sofort in die Punkte fahren.

Absage an Mick Schumacher

Sie haben zuletzt betont, dass Sie gerne Mick Schumacher zu AlphaTauri geholt hätten. Warum hat es nicht geklappt?

Das waren eher politische Gründe. Mick gehörte zum Ferrari Junior Team.

Glauben Sie, dass wir Mick Schumacher 2024 wieder in der Startaufstellung sehen? Vielleicht sogar bei AlphaTauri?

Ich wünsche ihm sehr, dass er, durch welchen Zufall auch immer, bereits 2023 bei einem Rennen dabei sein wird, und hoffentlich ab 2024 permanent. Bei AlphaTauri wird es nicht der Fall sein, da wir mit Lawson und Hadjar Piloten vom Red Bull Junior Programm als Reservefahrer haben.