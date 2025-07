Formel 1: Norris macht sich über seine Gegner lustig – „Finde es amüsant“

McLaren beeindruckt in der Formel 1 und ist 2025 die Messlatte im Motorsport. Mit dem MCL39 hat das Team einen herausragenden Rennwagen entwickelt, der auf der Strecke für Furore sorgt.

Solche Dominanz zieht jedoch schnell Skepsis auf sich, und die Rivalen suchen nach möglichen Regelverstößen. Doch jetzt spricht Lando Norris und amüsiert sich über die Anschuldigungen.

Formel 1: Verdacht auf Regelverstöße

In der 75-jährigen Geschichte der Formel 1 war es immer dasselbe: Führt ein Team deutlich, kommen Vorwürfe auf. Beim MCL39 wird gemunkelt, McLaren nutze Wasser in den Reifen. Diese absurde Theorie zielt darauf ab, die Reifen zu kühlen. Experten und Regelhüter wie Pirelli halten dies jedoch für praktisch unmöglich.

Selbst wenn Teams in der Formel 1 kreativ agieren, sind solche Beschuldigungen oft haltlos. Reifen werden zufällig zugeteilt und streng überwacht. Pirelli und der Weltverband FIA achten peinlich genau auf die Einhaltung der Vorschriften. Wasser über das Ventil einzubringen, gilt daher als ausgeschlossen.

Formel 1: Lando Norris schlägt zurück

Lando Norris, Serien-Sieger und Star der Formel 1, reagiert mit Spott. Er nennt die Gerüchte reines „Vorschul-Niveau“ und macht sich darüber lustig:“ Ich finde es amüsant zu sehen, wie Leute aus dem Nichts einen Blödsinn konstruieren.“ Für ihn sind solche Anschuldigungen ein Zeichen von Erfolg. „Wenn Teams so etwas erfinden, machen wir etwas richtig“, sagt Norris und sieht darin fast ein Kompliment.

Die Formel 1 bleibt also ihrer Tradition treu: Erfolg wird genau geprüft, und McLaren steht 2025 im Mittelpunkt. Doch Norris und Co. nehmen die Aufregung gelassen. Solange solche Geschichten beim Gegner kursieren, hat McLaren wenig Anlass, an der eigenen Strategie zu zweifeln.

