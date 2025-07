Formel-1-Beben um Max Verstappen vom Tisch? Wolff-Aussagen überrascht alle

Seit Wochen kursieren Gerüchte um Max Verstappens möglichen Wechsel von Red Bull zu Mercedes. Ein Treffen zwischen dem viermaligen Weltmeister der Formel 1 und Mercedes-Teamchef Toto Wolff in Sardinien heizt die Spekulationen an.

Nachdem zuletzt also vieles danach aussah, als könnte es tatsächlich zum großen Sensationswechsel in der Formel 1 kommen, könnte sich das Blatt um Verstappen doch noch einmal wenden. Jetzt deutet es Wolff selbst an.

Formel 1: Russell und Antonelli sollen bleiben

Der 53-Jährige erklärte gegenüber dem „ORF“, dass „große Überraschungen“ unwahrscheinlich seien. Bei kommenden Rennwochenende in Spa will Mercedes final über seine Fahreraufstellung für 2026 entscheiden. Die Piloten sollen ebenfalls früh Klarheit erhalten. Wolff betonte den Wert dieser offenen Kommunikation, die Mercedes stets praktiziere und auch weiter beibehalten wolle.

Der Fokus liege auf der aktuellen Fahrerpaarung aus George Russell und Kimi Antonelli. Wolff sehe „erste Priorität“ darin, mit den beiden Top-Piloten fortzufahren. Dennoch betonte er: „Man kann über einem Spitzenfahrer wie Verstappen nicht einfach hinwegschauen.“ Die Gespräche mit den aktuellen Fahrern laufen jedoch bereits und sind auf gutem Stand.

Wolff dementiert Formel-1-Urlaubsgerüchte

Über die angeblichen Urlaubsfotos mit Verstappen äußerte sich Wolff amüsiert. Er sagte, Collagen und gemeinsame Reiseorte bedeuteten keine Zusammenarbeit in der Formel 1. „Wir haben immer ein gutes Auskommen gehabt.“ Auch Verstappens und Wolffs ähnliche Urlaubsorte seien rein zufällig, es gebe keinen Zusammenhang zur Zukunftsplanung in der Königsklasse des Motorsports.

Max Verstappen wird also vorerst bei Red Bull bleiben. Ob der Niederländer damit allerdings auf Dauer glücklich werden wird, darf angesichts der jüngsten Formkurve von RB sicher bezweifelt werden.

