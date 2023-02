Formel 1: Neues Verbot empört Lewis Hamilton – „Ich denke, es ist gefährlich“

Während der ersten Testtage in Bahrain durften die Teams in der Formel 1 einen neuen Reifen testen. Die Besonderheit, welche mit dem neuen Fahrwerk einhergeht, missfällt Lewis Hamilton allerdings.

Der mehrmalige Formel-1-Weltmeister kritisierte in einem Interview die neuentwickelten Reifen und den Wegfall der Heizdecken.

Formel 1 testet neue Reifen

Schon in dieser Saison sollen neben einem neuen Regenreifen, der keine Heizdecke mehr benötigt, auch neue Slicks eingeführt werden. Diese sollen zukünftig ebenfalls nicht mehr durch die wärmebringenden Überzüge auf die benötigte Temperatur gebracht werden.

Ursprünglich wollte Pirelli das Heizeckenverbot erst 2024 in Kraft setzen lassen. In einer kürzlich abgehaltenen Sitzung der Formel 1 wurde das Vorhaben jetzt aber bereits beschlossen. In Bahrain wurde jetzt zum ersten Mal eine solche innovative Mischung ausprobiert.

Formel 1: Hamilton zieht negatives Fazit

Lewis Hamilton durfte die Reifen bereits testen. Das Fazit des Briten fiel allerdings ziemlich negativ aus. „Ich denke, es ist gefährlich“, wurde der mehrmalige Weltmeister deutlich. „Ich habe die ‚No blankets‘ getestet und es wird irgendwann einen Zwischenfall geben. Aus Sicht der Sicherheit finde ich, dass es eine falsche Entscheidung ist“, erklärte er dann. Der Hauptkritikpunkt: Die Reifen bräuchten erst ein paar Runden, damit sie fahrbar werden würden. Bevor das der Fall ist, würden die Autos demnach zu viel rutschen, was eine Gefahr für die Fahrer ist.

Im Anschluss fügte Hamilton an: „Das einzige Argument ist, dass man die Heizdecken wegnimmt, um nachhaltiger zu werden. Am Ende verbrauchen wir aber mehr Sprit, um sie auf Temperatur zu bringen. Das ist eine sinnlose Übung“.