Formel 1: Talent noch ohne Cockpit – jetzt ist eine Entscheidung gefallen

20 Sitze sind es in der Formel 1, die sehr begehrt sind. Die meisten davon sind schon vergeben, auch für die kommenden Jahre. Doch Saison für Saison gibt es auch Veränderungen bei den Teams. Für einige Reservefahrer und junge Piloten ist das die große Chance, sich einen Platz zu sichern.

Einer von ihnen ist Felipe Drugovich. Der Brasilianer galt als großes Formel-1-Talent, sollte 2022 nach seinem Formel-2-Erfolg einen Platz bekommen. Doch seitdem wartet er vergeblich darauf. Nun ist eine Entscheidung um Drugovich gefallen.

Formel 1: Drugovich bei Le Mans am Start

Für viele junge Fahrer ist es nicht einfach, direkt in der Formel 1 loslegen zu können. Zuvor hat es in der Formel 2 und in der Formel 3 geklappt, doch für einen Sitz reicht es einfach nicht. Der Grund dafür ist simpel: Es gibt einfach keine freien Cockpits. Das war in den vergangenen Jahren immer der Fall.

Auch Felipe Drugovich musste das erleben. 2022 holte er sensationell den Titel in der Formel 2. Es gab nicht wenige, die mit einem Sitz im kommenden Jahr darauf rechneten. Doch dazu kam es nicht. Seitdem ist er Reservepilot bei Aston Martin und hofft auf seine Chance. Bis auf einige Testfahrten hat er kaum Möglichkeiten, sich zu beweisen. Nebenbei fährt er aber auch noch in ELMS-Saison 2024 den Oerca 07 von Vector Sport. Doch jetzt hat er eine weitere Chance.

Denn Drugovich wird bei den 24 Stunden von Le Mans an den Start gehen. Der Brasilianer wird den Cadillac V-Series.R von Whelen Cadillac Racing fahren. Gemeinsam mit Luise Felipe Derani und Jack Aitken wird Drugovich beim beliebten Rennen fahren.

„Größte Chance meiner Rennwagenkarriere“

Drugovich freut sich auf die 24 Stunden von Le Mans. „Ich bin erst 23 Jahre alt und habe dank Action Express und Cadillac die bisher größte Chance in meiner Rennwagenkarriere“, so der Youngster. „Die 24 Stunden von Le Mans lassen sich nicht in Worte fassen, so groß ist ihre Magie und Bedeutung für Autos im Allgemeinen und den Motorsport im Besonderen. Ich habe die Gelegenheit, diese 100-jährige Geschichte zum ersten Mal mit AXR und Cadillac zu erleben.“

„Felipe ist schon seit ein paar Jahren auf unserem Radar“, erklärt Teammanager Gary Nelson. „Nachdem wir ihn kürzlich in der ELMS bei einem Sportwagenrennen gesehen hatten, gab es endlich die Gelegenheit, ihn kennenzulernen und mit ihm bei einigen Simulatortests zusammenzuarbeiten. Wir waren beeindruckt von seiner Reife, Disziplin und seinem Wissen.“

Für Drugovich wird es also ernst. Dabei werden sicherlich auch einige Formel-1-Teams auf ihn schauen, für die er sich beweisen könnte.