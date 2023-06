Formel 1: Wolff kündigt Hamilton-Hammer an! Geht jetzt alles ganz schnell?

In der Formel 1 bahnt sich ein echter Hammer an. Die Zukunft von Lewis Hamilton wird wohl in wenigen Tagen endlich geklärt sein. Das kündigte Mercedes-Boss Toto Wolff jetzt an.

Lewis Hamilton steht kurz davor seinen Vertrag bei Mercedes zu verlängern. Noch bevor die Formel 1 am Wochenende zu Gast in Kanada ist, könnte es so weit sein.

Formel 1: Hamilton-Vertragsverlängerung steht bevor

Nach unzähligen Gerüchten über einen möglichen Wechsel zu Ferrari deutete Lewis Hamilton vor einigen Wochen bereits selbst an, dass eine Vertragsverlängerung bei Mercedes nur noch Formsache sei. Jetzt könnte es nun endlich auch ernst werden.

„Es wird bald passieren, und wir sprechen eher von Tagen als von Wochen“, sagte Wolff in der CNBC-Sendung „Squawk on the Street“ in New York. Und weiter: „Wir bemühen uns sehr [um eine Einigung vor dem Großen Preis von Kanada]. Ich werde ihn heute sehen und vielleicht werden wir darüber sprechen.“

Aktuell ist Wolff gemeinsam mit Hamilton auf einer Konferenz in New York, ehe es weiter zum Großen Preis von Kanada geht. Noch vor dem nächsten Rennen könnte der Deal unter Dach und Fach gebracht werden. Hamiltons aktuelles Arbeitspapier läuft zum Saisonende aus. Es ist davon auszugehen, dass er nun für weitere zwei bis drei Jahre bei den Silberpfeilen unterschreibt.

„Müssen wir ihn so lange wie möglich halten“

„Lewis ist die wichtigste Persönlichkeit in diesem Sport. Er ist so vielseitig, nicht nur im Rennen, sondern auch abseits der Rennstrecke, deshalb müssen wir ihn so lange wie möglich im Sport halten“, betont Toto Wolff.

Hamilton wechselte 2013 zu Mercedes und startete mit der deutschen Traditionsmarke eine unnachahmliche Siegesserie. Seit seinem Wechsel holte er sechs seiner sieben WM-Titel, wartet aber seit 2021 auf Titel acht.