Formel 1: Hommage an große Erfolge – Team mit besonderem Monaco-Design

Viele Kurven, wenig Überholmöglichkeiten und eine enge Fahrbahn – das erwartet die Formel 1 am kommenden Wochenende. Mit dem Großen Preis von Monaco steht ein absolutes Saison-Highlight vor der Tür. Ein Rennen, auf das man sich jedes Jahr aufs Neue extrem freut.

Für dieses besondere Formel-1-Rennen hat sich McLaren etwas ganz Spezielles ausgedacht. Das Team um Star-Fahrer Lando Norris wird – angelehnt an große Erfolge des Teams – mit einer besonderen Lackierung fahren. Diese Lackierung soll eine Erinnerung an einen einzigartigen Triumph darstellen.

Formel 1: McLaren mit „Triple-Crown“-Design

McLaren wird am kommenden Wochen für einen echten Hingucker sorgen. Der britische Traditionsrennstall wird das gewöhnliche Design zur Seite legen und mit einer ganz besonderen Lackierung in Monaco an den Start gehen. Das Design soll eine Hommage an den „Triple-Crown“-Erfolg sein. Gleichzeitig möchte man das 60-jährige Bestehen des Rennstalls zelebrieren.

Anders als sonst werden Lando Norris und Oscar Piastri in schwarz-weiß-0range statt orange-blau-schwarz fahren. Die schwarze Front soll den Erfolg beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans 1995 darstellen. Der mittlere Teil ist dem Sieg in Monaco 1984 gewidmet: Damals fuhr der später vierfache Weltmeister Alain Prost auf Platz 1 beim Prestige-Rennen an der Côte d’Azur. Das Papaya-orangefarbene Heck ist eine Andeutung auf die Siege beim Indy500 in den USA (1972, 1974, 1976).

Gewinnt man jedes dieser drei Rennen, nennt man zusammen die „Triple-Crown“. Für McLaren ist dieser Triumph noch immer Hauptbestandteil der Geschichte. Die „Triple-Crown“ ist bisher nur einem Fahrer gelungen: Rennsportlegende Graham Hill, Vater von Schumi-Erzrivale Damon Hill. „Wir haben mit dem Gewinn der Triple Crown die bedeutendste Leistung im Motorsport vollbracht und sind stolz darauf, die lange Geschichte von McLaren Racing mit einer speziellen Lackierung beim Großen Preis von Monaco 2023 zu feiern“, erklärte McLaren-CEO Zak Brown.

Lackierung zu Ehren von McLaren-Gründer

Dazu möchte der Formel-1-Rennstall am Jubiläum auch an eine ganz besondere Person erinnern: Gründer und Ex-Rennfahrer Bruce McLaren. „Im Rahmen der Feierlichkeiten zu unserem 60-jährigen Bestehen und zu Ehren des Vermächtnisses von Bruce McLaren ist diese einzigartige Lackierung eine Hommage an die drei Siege, die die Triple Crown ausmachen“, erklärte Brown. Auch McLaren-Pilot Lando Norris weiß um die Bedeutung dieser Spezial-Lackierung. „Wir werden in diesem großartigen Auto alles geben, um Bruce McLaren und das großartige Erbe des Teams zu feiern“, betonte der 23-Jährige.

Eine große Aktion mit einem noch größeren Hintergrund. So bleibt nur zu hoffen, dass dieses besondere Design auch ein besonderes Rennen erleben darf. Bisher läuft die Saison für McLaren äußerst bescheiden. Mit einem guten Ergebnis in Monaco könnte man allerdings die Trendwende einläuten. Der passende Rahmen dazu ist in jedem Fall gegeben.