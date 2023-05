Formel 1: Star-Pilot in Sorge – droht ihm ein Horror-Wochenende?

Für Charles Leclerc ist der Große Preis von Monaco noch besonderer, als er ohnehin schon ist, ist es doch ein Heim-Rennen für den Monegassen. Er ist in Monaco geboren und lebt auch heute noch in dem Fürstentum. Deshalb kennt er die Formel-1-Strecke in und auswendig, fährt auch abseits des Grand Prix durch die Straßen Monte-Carlos.

Doch genau das könnte für den Ferrari-Piloten zum Problem werden. Schon vor einigen Wochen hatte Leclerc mit einem Fan-Problem zu kämpfen. Die private Adresse des Formel-1-Fahrers wurde veröffentlicht, woraufhin viele Fans ihn zu Hause belagerten. Dieses Szenario droht am kommenden Wochen erneut.

Formel 1: Fan-Andrang vor Leclerc-Wohnung?

Bereits vor einigen Wochen meldete sich Charles Leclerc bezüglich seiner Fans zu Wort. Diese klingelten immer wieder bei dem Monegassen, nachdem seine Privat-Adresse geleakt worden war. Seine Anhänger ließen dem Ferrari-Piloten nicht viele freie Minuten und jagten nach Selfies und Bilder. Leclerc hatte mit einigen unruhigen Tage und Nächte zu kämpfen. „Bitte respektiert meine Privatsphäre und unterlasst es, zu meinem Haus zu kommen. Euer Support, persönlich oder im Netz, bedeutet mir alles. Aber es gibt eine Grenze, die nicht überschritten werden sollte“, erklärte der 25-Jährige an Ostern.

Diese Thematik könnte nun erneut aufkommen. Wenn die Formel 1 am Wochenende in Monaco Halt macht, werden auch viele Ferrari- und Leclerc-Fans zu dem prestigeträchtigen Rennen pilgern. Aufgrund der geleakten Adresse Leclercs könnten sich erneut einige Fans vor der Wohnung Leclercs versammeln. Dem Monegassen droht also ein unruhiges Wochenende bei seinem Heim-Grand Prix.

++ Formel 1: Experte verrät pikante Details – verhinderte ER den Schumacher-Wechsel? ++

Ein Szenario, was der Ferrari-Pilot sich wohl kaum wünscht. Abseits der Rennstrecke hätte Leclerc an diesem Wochenende wohl eher lieber seine Ruhe, damit er sich voll und ganz auf sein Heimrennen fokussieren kann. Nach dem Desaster im letzten Jahr, als er von der Pole Position auf Platz vier zurückfiel, hat er mit der Strecke noch eine Rechnung offen.

Noch kein Erfolg in Monaco

An Motivation wird es Leclerc sicher nicht mangeln. Der Monegasse möchte in diesem Jahr endlich seinen ersten Erfolg in seiner Heimat feiern. Obwohl er in den vergangenen Jahren im Qualifying oft eine gute Leistung zeigte, blieben gute Rennergebnisse aus. Leclerc kann bisher weder einen Sieg noch ein Podiumsplatz bei dem legendären Formel-1-Rennen verbuchen. Eine Statistik, die ihn sicher nicht gefallen wird und die er am kommenden Wochenende endlich verbessern möchte.

Mehr News:

Eine mögliche Fan-Auffuhr bei ihm zu Hause für den Monegassen wird den Monegassen bei diesen Ambitionen stören. So sollten seine Fans Rücksicht auf ihr Liebling nehmen und ihn abseits der Strecke und des Fahrerlagers in Ruhe lassen. Denn ein gutes Ergebnis in Monaco ist ja auch in ihrem Interesse. Ob diese sich tatsächlich zurückhalten und der Aufforderung Leclercs nachkommen, wird sich in den kommenden Tagen zeigen.