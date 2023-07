Hat er genug – oder greift er ein weiteres Jahr an? Diese Frage stellten sich die Fans von Lewis Hamilton in den vergangenen Monaten immer wieder. Die Zukunft des Formel-1-Rekordsiegers ist noch immer unklar.

Mal hatte es den Anschein, als sei eine Verlängerung bei Mercedes reine Formsache. Dann wiederum wurden Stimmen zu einem möglichen Karriereende laut. Jetzt sorgt Hamilton mit seinen Aussagen in der Formel 1 für ein Beben.

Formel 1: Hamilton wieder glücklich

Die Freude war dem „Sir“ anzumerken. In Silverstone schaffte es Lewis Hamilton wieder aufs Podest. In einem rundenlangen Fight zog der Brite gegen Landsmann Lando Norris im Kampf um Platz 2 zwar den Kürzeren. Doch als Dritter gab es immerhin auch noch einen Pokal.

Nach Monaten der Tristesse scheint Mercedes wieder in Tritt gekommen zu sein. Das freut auch den Rekordmann, der das Auto und dessen Entwicklung zuvor immer wieder kritisiert hatte. Und ganz nebenbei ließ Hamilton dann auch noch eine Bombe platzen. Denn er kündigte beinahe nebenbei eine offenbar noch lange Zukunft in der Formel 1 an.

Vertrag bald fix

Abermals wiederholte Hamilton, dass eine Einigung mit Mercedes bezüglich eines neuen Vertrags bevorstehe. Allerdings denkt er wohl nicht im Geringsten daran, nur ein weiteres Jahr zu fahren.

„Ich hoffe, dass ich noch deutlich länger hier bin“, so der Rennfahrer. „Ich habe das Gefühl, dass ich mindestens noch fünf Jahre in mir drin habe.“ Eine herbe Überraschung für seine Fans – schließlich wäre er dann schon 43 Jahre alt. Zuletzt hatte man spekuliert, dass er noch ein, vielleicht zwei Jahre fahren wollen würde.

Formel 1: Jagd nach dem Rekord

Fakt ist, dass Hamilton seinen Durst nach (mindestens) einem weiteren WM-Titel nach einigen Magenschlägen noch nicht verloren hat. Egal ob Abu Dhabi 2021 oder die gesamte Saison 2022 – er beißt weiter. Alles um eines Tages der alleinige Rekordchampion zu sein.

Mit Mercedes hat er allerdings noch viele andere Ziele in der Formel 1. „Ich habe 100 Prozent den Glauben in dieses Team, wir werden das schaffen“, so Hamilton, der sich auch über Projekte abseits der Rennstrecke freut. Das Wichtigste bleibt aber: „Wir wollen gewinnen.“