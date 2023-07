Er fährt nicht um den WM-Titel in der Formel 1, ist aber dennoch der Pilot, der die Schlagzeilen bestimmt: Lewis Hamilton. Um die Zukunft des Mercedes-Stars beschäftigt sich die ganze Motorsport-Königsklasse. Spekulationen und Gerüchte gibt es viele. Zuletzt war sogar über ein Abgang die Rede.

Nun aber könnte Klarheit herrschen. Der Rekord-Weltmeister der Formel 1 hat es dabei wohl versehentlich selbst verraten.

Formel 1: Hamilton-Zukunft fix?

Bleibt er? Geht er? Hört er auf? In den vergangenen Monaten gab es viele Gerüchte um Lewis Hamilton. Schließlich läuft sein Vertrag beim Formel-1-Team Mercedes aus. Mit Teamchef Toto Wolff gab es viele Gespräche, aber eine Einigung war aufgrund der Vertragsverhandlungen sogar in weiter Ferne gerückt. Nun aber scheint eine Entscheidung getroffen worden zu sein. Hamilton selbst hat es bei einer Medienrunde vor dem Großen Preis von Österreich in einem Nebensatz verraten.

Auch interessant: Formel 1: Harter Rückschlag für Alonso! DAS ist besonders bitter für den Aston-Martin-Star

Während die ganze Welt darüber spekuliert, wann er verlängert und für wie viele Jahre, sagte der Brite plötzlich: „Wir machen Fortschritte in die richtige Richtung … aber mit dem Heck und dem Abtrieb bin ich noch nicht zufrieden. Aber ich hoffe, dass wir nächstes Jahr so weit sind, dass ich wieder ans Limit gehen kann.“

Damit dürfte klar sein, dass der Rekord-Weltmeister wohl zumindest auch im kommenden Jahr im Mercedes-Auto fahren wird. Es deutet alles darauf, dass der 38-Jährige dabei einen lebenslangen Vertrag mit den Silberpfeilen abschließen wird – auch für die Karriere danach.

Hamilton bleibt wohl bei Mercedes

Nachrichten, die den Mercedes-Fans gefallen werden. Während Hamilton in diesem Jahr wohl nichts mehr mit dem WM-Titel zu tun haben wird – dafür ist Max Verstappen einfach zu schnell – setzt er seine Hoffnungen auf das kommende Formel-1-Jahr.

Mehr News für dich:

Mit sieben Titeln ist er gleich auf mit der Legende Michael Schumacher. Bei einem achten Titel-Gewinn wäre er der alleinige Rekord-Weltmeister der Motorsport-Königsklasse. Ob ihm das noch im nächsten Jahr gelingt, wird sich dann zeigen.