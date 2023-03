Formel 1: Geheimnis gelüftet! ER fährt in Bahrain für Aston Martin

Die Formel 1 startet an diesem Wochenende mit dem Großen Preis von Bahrain in die neue Saison. Wer für Aston Martin dort in der Startaufstellung steht, war lange Zeit unklar. Inzwischen ist aber eine Entscheidung gefallen.

Lance Stroll sitzt schon an diesem Wochenende in der Formel 1 wieder im Auto. Das bestätigte der Rennstall am Donnerstag (02. März).

Formel 1: Stroll-Comeback schon in Bahrain?

Kurz vor den Testfahrten in Bahrain veröffentlichte Aston Martin die bittere Nachricht: Lance Stroll hat sich bei einem Fahrradunfall in der Vorbereitung verletzt. Genauere Angaben machte der Rennstall zu seiner Verletzung aber nicht. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge habe er sich aber das Handgelenk gebrochen.

Am Donnerstag verkündete Aston Martin nun das Comeback von Stroll. Der Kanadier ist bereits in Bahrain, wird am Freitagmorgen die 1. Trainingssession bestreiten und am Sonntag am Rennen teilnehmen.

Stroll spricht erstmals über Unfall

„Es war frustrierend, nicht beim Vorsaisontest in Bahrain dabei zu sein, und ich war enttäuscht, dass ich die drei Tage des Rennens verpasst habe. Angesichts der Verletzung an meinem Handgelenk hielten das Team und ich es jedoch für das Beste, mich auf die Genesung zu konzentrieren, damit ich für dieses Wochenende und die bevorstehende lange Saison bereit bin“, wird Stroll in einem Statement zitiert.

Über seinen Unfall verriet er: „Es war ein unglücklicher Unfall – ich bin vom Rad gestürzt, als mein Reifen ein Loch im Boden erwischte – aber zum Glück war der Schaden nicht groß und eine erfolgreiche kleine Operation an meinem rechten Handgelenk hat das Problem sehr schnell behoben. Seitdem habe ich mit meinem Team hart gearbeitet, um sicherzustellen, dass ich an diesem Wochenende wieder voll einsatzfähig bin.“