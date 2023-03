Formel 1 bald HIER im Free-TV? Bericht bringt neuen Sender ins Spiel

Am Sonntag (05. März) startet mit dem Großen Preis von Bahrain die neue Formel-1-Saison. Wie schon in den zwei Jahren zuvor hält der Pay-TV-Riese Sky die Exklusivrechte und zeigt alle Trainings, Qualifyings und Rennen live.

Anders in diesem Jahr: Es gibt noch keinen Free-TV-Sender, der vier Rennen der Formel 1 überträgt. Sky hat nach dem Ausstieg von RTL noch keinen neuen Sublizenznehmer gefunden. Ein Bericht bringt nun einen neuen Sender ins Spiel.

Formel 1: Wer zeigt vier Rennen im Free-TV?

Wer die volle Dröhnung Formel 1 will, der ist heutzutage Sky-Abonnent. Seit zwei Jahren kommen Motorsport-Fans nicht mehr um den Pay-TV-Riesen herum. Sky zeigt nicht nur die Rennen, sondern sendet auch unzählige Stunden rund um das Rennwochenende von Trainings, Qualifyings und Co.

In den vergangenen zwei Jahren kamen Gelegenheitsgucker ohne Sky-Abo aber immer noch vier Mal in der Saison in den Genuss, ein Rennen zu sehen. RTL sicherte sich zwei Jahre lang eine Sublizenz und zeigte insgesamt vier Grand Prixs pro Saison, doch damit ist jetzt endgültig Schluss.

+++ Michael Schumacher: Hülkenberg spricht offen über die Formel-1-Legende – „Schwer nachzuvollziehen“ +++

„Wir haben entschieden, 2023 auf die Übertragung einzelner Rennen der Formel 1 zu verzichten. Wir konzentrieren uns im Free-TV auf Fußball und unsere neu erworbenen NFL-Rechte“, ließ RTL schon frühzeitig verlauten. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF winkten ebenfalls bereits ab – und auch bei der Mediengruppe ProSiebenSat.1 soll laut übereinstimmenden Berichten kein Interesse bestehen.

Doch wer zeigt nun die vier Rennen im deutschen Free-TV? Wenige Tage vor Saisonstart ist noch immer keine Entscheidung gefallen. Sky konnte und wollte sich auf mehrfache Nachfrage dieser Redaktion nicht dazu äußern.

Mehr News:

Formel 1 im Free-TV auf diesem Sender?

Das Medienportal „DWDL“ bringt nun einen neuen Player ins Spiel. Der Sender ServusTV könnte demnach ein potenzieller Abnehmer sein. Auf Anfrage des Portals erklärte der Sender aber nur: „Zu Planungen äußern wir uns grundsätzlich nicht.“

Ein Deal könnte durchaus Sinn ergeben, denn die Ausstrahlung der Formel 1 wäre für ServusTV wohl nicht mit großem Aufwand verbunden. Der Sender teilt sich in Österreich bereits die Rechte mit dem ORF, ist bei der Hälfte der Rennen also ohnehin mit seinem Team vor Ort.